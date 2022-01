“Non lo potete fare”. Manuel e Lulù, tristezza al GF Vip nell’ultima notte insieme. La produzione ha detto no

Manuel Bortuzzo lascia la Casa del Grande Fratello Vip. Nella puntata del 24 gennaio il nuotatore ha deciso di comunicare la sua scelta che in più occasioni ha anticipato. Anche Alfonso Signorini ha compreso la decisione del ragazzo e ha fatto sapere che il nuotatore è determinato a lasciare la casa: “Manuel so che stai meditando di lasciare il gioco, ti comprendiamo e lunedì dirai la tua decisione. Non parteciperai alle nomination. Mi sembrava corretto nei confronti del gioco e dei tuoi stessi compagni”.

Manuel Bortuzzo ha anche scritto una commovente lettera a Lulù Selassiè, la principessa etiope che lo ha fatto capitolare in questi mesi. “Quanto sei bella al mattino appena sveglia, quando ancora non ci sono i pensieri che ti turbano. In quell’attimo di puro amore incondizionato fermerei il tempo. Con te dimentico la mia condizione che tanto mi soffoca. Sei aria per chi fatica a respirare, sei lo spiraglio di luce per chi lo cerca nel buio, sei la vita che non riesco a vivere. Quando leggo quanto mi ami nei tuoi occhi, mi si riaccende tutto. Torno a vivere, dimentico tutto, divento invincibile, torno a camminare, sorrido e vivo. Hai dato colore alla mia vita. Ti amo”.

Per loro due sarà un addio difficile e nelle ultime ore si sono scambiati baci e parole d’amore prima dell’uscita dalla Casa di Manuel Bortuzzo. Lulù Selassiè ha scritto anche lei una lunga lettera che i due hanno letto insieme prima di stringersi in un tenerissimo abbraccio. Sei la mia passione più grande, ti amo davvero”, ha detto Manuel che poi ha proseguito: “Sono contento che si siamo trovati. Tu lo sai quanto ti amo, davvero. Sei la mia bambina”.





“Condividere la vera vita con la persona che ami e che ti ama non l’ho mai provato, lo sento che sarà stupendo. Anche nei momenti difficili ci sei tu quando vorrai ci sarò io”. Lulù tra le lacrime ha baciato il fidanzato, ricordandole il suo grande amore. Il titolo impresso sulla lettera recitava: “Per il mio amore, il mio Manu. Lulù & Manu”, mentre il contenuto della missiva è rimasto segreto, perché Manuel Bortuzzo ha deciso di leggerla in silenzio.

mentre lulù va a pulire il bagno; manuel ha richiesto come sorpresa la loveboat 🥺 #GFvip #fairylu pic.twitter.com/Fkb5nGhlue January 23, 2022

Poi il nuotatore ha confessato agli altri coinquilini di aver voluto fare una sorpresa a Lulù Selassiè: voleva trascorrere alcune ore con la sua ragazza nella Love Boat. “Sto aspettando che mi dicano se possiamo andare in Love boat, non dite niente però”, ha riferito a Miriana Trevisan e Davide Silvestri. Tuttavia pare che gli autori gli avrebbero negato l’accesso.