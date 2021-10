Manuel Bortuzzo e Lulù Seleassié, ci risiamo. Nella nuova puntata del GF Vip 6, in programma venerdì 1 ottobre 2021 sempre in prima serata e su Canale 5, Alfonso Signorini non mancherà di trattare l’argomento con i diretti interessati. Già nelle scorse dirette aveva provato a indagare su questo flirt presto sbocciato nella Casa, ma negli ultimi giorni e ore diventa sempre più unilaterale. Con gesti da parte di lui che dividono il pubblico.

Vero è che Manuel Bortuzzo è stato chiaro anche lunedì scorso: “Ho già parlato con lei e visto che questa cosa è tanta roba bella io voglio andarci piano, perché non voglio regalare illusioni”, ha spiegato in puntata a conduttore e opinioniste. “Lei, come ho detto, è davvero tanta roba e per questo alle volte come le ho spiegato preferisco non correre”, ha aggiunto Manuel Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo respinge Lulù Selassié

Durante la settimana, poi, una scena, la prima, che ha fatto molto parlare. E ha fatto infuriare parte dei telespettatori perché Manuel Bortuzzo ha rifiutato in modo scortese, come hanno fatto notare molti, un abbraccio della principessa Lulù, evidentemente molto più presa di lui: “No ti prego, questa camicia costa tantissimo”, ha risposto scatenando gli utenti. “Non capisco perché Manuel continui questo teatrino quando ormai è palese che a lui Lulù interessa poco”, è stato il commento più in voga.





Passa un giorno ed ecco un altro siparietto in cui appare chiaro che Lulù sia più interessata di Manuel: gli ha dato un bacio e lui si è pulito la bocca. Sono poi seguite scenate di gelosia sempre della principessa, urtata per le attenzioni di Sophie Codegoni e Soleil Sorge al “suo” Manuel. E nonostante questi bruschi rifiuti di lui, la sorella Selassié ha continuato dritta per la sua strada. Ma è stata respinta di nuovo.

C’è un video che sta facendo il giro dei social: Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono a letto insieme. Lei si avvicina e lo abbraccia, ma lui la spinge via da sé per allontanarla. Insomma, dopo la camicia e il gesto di pulirsi la bocca l’ennesima conferma del fatto che il nuotatore non vuole accelerare troppo i tempi. Ma anche questa volta gli utenti e fan del GF Vip 6 sono divisi: c’è chi difende Manuel, “saturo” delle continue attenzioni di lei che è troppo “insistente” e chi consiglia a Lulù di darci un taglio perché lui è “furbo”. In generale, per molti “lui non la vuole proprio”.