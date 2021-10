Dopo la puntata in diretta del ‘GF Vip 6’ si è materializzato nella notte qualcosa che sembrava impossibile fino a qualche giorno fa. Sono tornati grandi protagonisti del reality show Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, che si erano allontanati per volontà del giovane, il quale non pareva più intenzionato a proseguire questa conoscenza approfondita. Ma adesso tutto è cambiato ed è riscoppiata la passione sotto le coperte. Stavolta però in molti hanno attaccato ferocemente l’ex nuotatore.

Durante l’appuntamento con Alfonso Signorini si sono vissuti momenti di emozione grazie a Davide Silvestri, che ha ripercorso le tappe della sua vita personale e professionale ed è scoppiato in lacrime: “Da piccolo il mio sogno era quello di diventare un’astronauta, lo spazio era il mio posto tranquillo. Avevo sedici anni quando è cominciato il mestiere di attore, sono stato scoperto da una fotografa a Milano che mi ha cambiato il look, poi ho fatto il mio primo provino. A volte non mi sento uomo del tutto, ci lavoro su”.

Una volta terminata quindi la puntata, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono recati in camera da letto e hanno deciso di mettersi sotto le coperte. In un primo momento si sono intravisti sguardi complici e sorrisi soprattutto da parte della principessa etiope, poi a sorpresa si sono anche baciati, poco dopo alcuni abbracci. Dunque, sarebbe nuovamente cambiato tutto nel loro rapporto nella Casa più spiata d’Italia. Il video sta già facendo il giro del web, ma gli utenti stavolta non sono affatto soddisfatti.





Questo riavvicinamento improvviso tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié non ha convinto nella maniera più assoluta i telespettatori, i quali hanno attaccato in particolare il gieffino. Infatti, lei ha sempre manifestato interesse nei suoi confronti ma lui sembrava non esserlo affatto. Infatti in tanti ricordano quando si è girato dall’altra parte, quando la principessa aveva tentato di baciarlo. E tra i commenti questo uno dei più ricorrenti: “Manuel che limona perché ha visto che da quando non limona più è invisibile”.

Manuel che limona perché ha visto che da quando non limona più è invisibile. pic.twitter.com/inAKvH30SP #GFvip October 26, 2021

Ma non è stato l’unico messaggio. Altri utenti hanno aggiunto: “Ma allora è vero che si sono baciati”, “E adesso non se la toglie più di torno. Allora è lui che se la cerca, dopo non si lamentasse”, “Che caz…a che hai combinato Manuel, che figura di me…a con Signorini. Prima lo preghi di aiutarti e poi? E poi dopo tutti quei discorsetti con gli altri, io veramente non ho più parole”.