Entro fine gennaio Manuel Bortuzzo lascerà la Casa del Grande Fratello Vip. Era stato lui stesso prima di Capodanno a dare la notizia ai compagni di viaggio. “Pensavate che sarei rimasto a marzo? Io lascio, me ne vado”. Durante una chiacchierata estemporanea con Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, il nuotatore ha comunicato la sua decisione. La soprano dice: “Anche io ho avuto un crollo, ma vedo che anche lui ce l’ha” indicando Manuel Bortuzzo che, infatti, prende la palla al balzo per dire: “Ma io lascio, me ne vado. O il 14 o il 17. Perché pensavi che arrivavo fino a marzo? Ma no”.

Il nuotatore sembra abbastanza deciso a chiudere un’avventura che lo ha visto protagonista sin dall’inizio: ha resistito 4 mesi nonostante qualche difficoltà rappresentata da infezioni e febbricole. Anche il papà Franco Bortuzzo ha spiegato che il figlio è costretto ad abbandonare il reality per motivi di salute: “Manuel è dimagrito 6, 7 chili”. Per poi aggiungere Nel suo caso è evidente che ci siano motivi di salute – spiega Franco Bortuzzo – Manuel è dimagrito troppo”.

In molti avvertiranno la sua assenza soprattutto Lulù Selassiè, la principessa etiope che con Manuel Bortuzzo ha stretto un profondo legame d’amicizia e tra loro è nata una relazione a tutti gli effetti. Dopo una prima infatuazione, sembrava che tra i due le cose non andassero per il meglio come aveva fatto intendere a chiare lettere lo stesso Manuel Bortuzzo. Poi s’è stato un riavvicinamento e adesso sono inseparabili tanto che il nuotatore immagina il suo futuro al fianco di Lulù Selassiè.





Il nuotatore lo ha confermato durante una chiacchierata in giardino con Nathaly Caldonazzo: “Lasceresti qui Lulù da sola?”, gli chiede la showgirl a cui fa eco anche la principessa: “Come faccio senza il mio amore?”. Ma il nuotatore non sembra preoccupato di abbandonare temporaneamente la sua dolce metà, consapevole della donna che è e del legame che ormai li unisce: “Lei è una donna forte che può fare qualsiasi cosa”. Nathaly Caldonazzo insiste: “Non resisteresti un giorno”, e allora Manuel Bortuzzo le risponde con una romantica decisione. Vede un futuro con Lulù fuori dal reality, tanto che pensa di andare a convivere con lei: “Quando usciamo praticamente andiamo a vivere insieme, il tempo di sistemare un po’ di cose”.

All’inizio davvero in pochi pensavano a una storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè anche perché lui prendeva le distanze dalla ragazza, etichettandola come “troppo appiccicosa” e sostenendo di aver bisogno di spazio. Poi ci ripensava e tornava sui suoi passi, mentre la principessa è sempre stata convinta dei sentimenti che provava nei suoi confronti, continuando a cercare una strada per riappacificarsi, nonostante le continue discussioni. Da qualche mese a questa parte, le cose tra loro vanno a gonfie vele. Il nuotatore si è lasciato andare, aprendole giorno dopo giorno il suo cuore.