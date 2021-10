Grande emozione questa mattina al GF Vip 6. Protagonista Manuel Bortuzzo, il 22enne costretto su una sedia a rotelle dopo una sparatoria nel quartiere Axa di Roma. Era il 3 febbraio del 2019 quando Manuel si trova a passeggiare nel quartiere Axa di Roma e durante una sosta al tabaccaio è stato raggiunto da un colpo di pistola.

Un errore, uno scambio di persona che è costata al giovane atleta una lesione midollare e una paralisi. Dopo un periodo di riabilitazione, Manuel Bortuzzo è tornato in acqua, era una promessa del nuoto, e ora ha accettato l’invito di Alfonso Signorini per mostrarsi a tutta Italia e lanciare un messaggio.

GF Vip 6, Manuel Bortuzzo indossa i tutori e cammina

Nella casa del GF Vip 6 Manuel Bortuzzo ha stretto un forte legame con Aldo Montano, Alex Belli e Lulù Selassié, ma è un grande esempio anche per tutti gli altri concorrenti della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. A quasi un mese dall’inizio del GF, questa mattina Manuel Bortuzzo si è presentato in cucina camminando. Con l’aiuto degli amici Aldo Montano e Alex Belli il vippone è uscito dal confessionale camminando con l’aiuto dei tutori e di un girello.





Con lo stupore di tutti per la sua altezza, Davide scherza sul fatto che si sente sempre di più il più basso della, Nicola lo abbraccia calorosamente e Carmen si commuove. La ballerina e showgirl non si rende subito conto della novità e con le lacrime agli occhi dimostra tutta la sua gioia nel vederlo in piedi: “Che bella sorpresa questa mattina, dice la moglie di Enzo Paolo. Le fa eco anche Katia Ricciarelli: “Un bel risveglio!”, commenta la cantante chiedendo l’altezza al giovane (1,92-1,93).

In tanti non si sono accorti subito della novità e questo è stato appressato dal concorrente, che a Lulù ha confessato: “Quando sei venuta a vedere l’ora ero già in piedi. Hai girato intorno a me e non te ne sei neanche accorta. La cosa bella è quella”. (Per guardare il video di Manuel clicca qui)