In tanti fanno il tifo al GF Vip 6 per Manuel Bortuzzo, diventato noto quando il 3 febbraio del 2019, mentre si trovava davanti al tabaccaio nel quartiere Axa di Roma, è stato raggiunto da un colpo di pistola sparato da Lorenzo Marinelli mentre si trovava su uno scooter insieme a un amico, Daniel Bazzano.

Entrato come uno dei papabili vincitori, il giovane ha incontrato il favore di tutti e anche dentro la casa ha instaurato un bellissimo rapporto con gli altri inquilini, in particolare con Alex Belli e Aldo Montano. Nella casa il giovane ha anche intrecciato un flirt con la principessa Lulù Selassiè.

GF Vip 6, malore per Manuel Bortuzzo

Negli ultimi giorni Manuel Bortuzzo ha frenato Lucrezia più volte e per questo motivo il giovane è stato fortemente criticato sui social. In una delle ultime dirette, lo stesso Bortuzzo, aveva spiegato ad Alfonso Signorini di aver parlato con Lulù e di averle fatto capire di non voler correre e continuare a mantenere i propri spazi all’interno della casa.





In queste ore Manuel Bortuzzo ha accusato febbre e dolori dovuti probabilmente ad una cistite e il Grande Fratello Vip ha deciso di aprire una parte della casa per riservagli una stanza privata. Ieri sera la febbre è salita a 38,5°, e questo lo ha spinto a chiudersi nella camera privata in solitaria, prima di essere raggiungo da Lulù, che ha voluto trascorrere del tempo insieme a lui.

A causa dei problemi di salute accusati in questi giorni, aveva persino paventato la possibilità di lasciare la Casa del GF Vip 6 qualora la febbre non fosse scesa. Fortunatamente il peggio sembra passato e Manuel è rientrato a casa insieme agli altri vipponi.