Manuel Bortuzzo continua a essere uno dei protagonisti di questa edizione del GF Vip 6. Ha fatto commuovere tutti quando ha raccontato la sua storia, la sparatoria che lo ha costretto sulla sedia a rotelle, ma non lo ha privato della voglia di vivere e della sua grande determinazione. Sta affrontando questa esperienza con il sorriso e in Casa ha conosciuto Lulù Selassiè alla quale ha dedicato una lunga lettera. I due si sono conosciuti ed avvicinati proprio tra quelle mura e come ogni relazione autentica ci sono stati momenti di gioia, ma anche litigi, scontri, conflitti.

La lettera inizia così: “Quanto sei bella al mattino appena sveglia. In quell’attimo di puro amore incondizionato resto a guardarti. Fermerei il tempo se si potesse, fermerei i pensieri, la vita”. Una dichiarazione stupenda che prosegue: “Le coperte disfatte, gli abbracci e i mezzi sorrisi descrivono il nostro amore che mi fa dimenticare la mia condizione che tanto mi soffoca”.

A volte non è semplice chiedere scusa, ma è proprio quello che Manuel Bortuzzo ha voluto fare nella lettera a Lulù: “Scusa se non riesco a darti tutto quello che vorresti. Scusa se non ti faccio vivere le cose come le hai sempre sognate. Sarà solo un lontano ricordo, vero? Meriti luce, meriti il mondo: sarò all’altezza di tutto ciò? Pensa quando mi perdo nei tuoi occhi, lì mi si riaccende la speranza e sono invincibile, ci riesco. Quanto sei difficile da svegliare? Vorrei non farlo mai e lasciarti nei tuoi mondi. Preferisco addormentarmi nella speranza di poterci entrare anch’io. Ti amo”.





Nelle ultime ore si sono vissuti attimi di paura per Manuel Bortuzzo. Il nuotatore è caduto mentre provava la seduta della doccia. Subito è intervenuta Lulù Selassiè che lo ha aiutato provando anche il nuovo sedile cambiato dalla produzione del reality di Canale 5. Nel dettaglio il sedile pieghevole della doccia collocata nella camera privata di Manuel si è rotto e lui è caduto. Miriana Trevisan si è subito sincerata delle sue condizioni.

“Tutto in sesto, però, un po’ di dolore ci sarà perché ho preso una botta”, ha ammesso Manuel Bortuzzo che ha così confermato di avere un po’ di dolore ma per fortuna nulla di grave e particolarmente preoccupante. Per i concorrenti del GF Vip 6 si tratta del secondo grande spavento negli ultimi giorni. Qualche sera fa Gianmaria Antinolfi mentre cenava si è affogato con dei boccini di cibo che gli sono andati di traverso. Anche in questo caso è stata pronta la reazione di Miriana Trevisan che gli ha portato dell’acqua.