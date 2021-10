Continua a far discutere l’atteggiamento di Manuel Bortuzzo nella Casa del ‘GF Vip 6’. Già nel corso della puntata in diretta del 29 ottobre se n’è parlato, con le opinioniste Bruganelli e Volpe che non stanno gradendo ciò che sta facendo nel reality show. Ovviamente il riferimento è a Lulù Selassié, con la quale finora non è stato chiarissimo fino in fondo. I due si sono infatti baciati, abbracciati in alcune circostanze e in altre l’ha invece trattata non benissimo, come successo anche qualche ora fa.

Sonia Bruganelli gli ha detto: “Cioè Manuel sta dicendo che ha intenzione di fidanzarsi con Lulù fuori? No? Allora ti dico solo una cosa Manuel, dato che è evidente che state su due piani differenti. Lulù è molto presa, tu no. Lei in questo momento sta sperando in happy ending, ma credo che tu sappia che ci sono ferite nell’anima che non sono evidenti come quelle fisiche, ma che esistono”. E il pensiero di Sonia è condiviso anche da Adriana Volpe: “Non illuderla, ti prego. Hai fatto una battaglia per allontanarla”.

Dopo la puntata, Manuel Bortuzzo ha deciso di recarsi all’interno del suo letto e al suo fianco c’era il coinquilino Aldo Montano. I due compagni di avventura hanno cominciato a parlare tra di loro e poco dopo è arrivata Lulù. Quello che è successo in seguito ha lasciato tutti senza parole, infatti da parte dell’ex nuotatore c’è stato un atteggiamento giudicato maleducato. Nemmeno Montano si aspettava di dover assistere a un evento del genere, visto che è parso molto sorpreso.





La Selassié ha cercato in tutti i modi di inserirsi nel letto insieme a Manuel Bortuzzo, ma invano. Infatti, è stata cacciata bruscamente da lui: “No, vai via, vai via”. La principessa etiope è andata subito sulla difensiva: “Ma stavo solo aggiustando il piumone”. Il gieffino ha proseguito nel suo comportamento ostile e lei è esplosa di rabbia: “Sei un pezzo di me…a”. La ragazza è sembrata molto dispiaciuta e arrabbiata, visto che ha dovuto subire l’ennesimo gesto poco carino da parte del vippone.

E sui social network in tanti si sono scagliati contro Manuel Bortuzzo: “Ma Lulù che vuole entrare nel letto e Manuel che la caccia via? Ci sono modi e modi”, “Manuel è veramente un gran maleducato. Rispetto per la sua disabilità, però ingiustificabile e cattivo con Lulù. Vergognoso”. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni, in attesa della nuova puntata in diretta.