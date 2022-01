“Con me ha chiuso”. GF Vip, tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge finisce nel peggiore dei modi

La casa del Grande Fratello Vip è ormai una polveriera, l’ingresso di Delia Duran ha spaccato gli equilibri e mandato in crisi Soleil Sorge. L’ex Uomini e Donne c’è andata pesantissima attaccando prima Jessica, colpevole di essersi schierata con Delia, e poi la moglie di Alex Belli. “Adesso lei è venuta qui per parlare con me. Ci sono persone che anche in quei momenti riescono a mantenere un’eleganza e un modo di parlare e di rapportarsi, ma qui è tutt’altro”.



“A me sembra proprio una cosa esasperata, una disperata di fama. Perché non dovrei rispettare Alex che lo ha sempre fatto comunque, è lei l’unica che non ha rispettato lui, il loro matrimonio e se stessa e neanche me”. Una situazione di estremo disagio per Soleil Sorge di cui sta pagando il conto anche Manila Nazzaro che si è sfogata sia con Sophie Codegoni che con Giacomo Urtis.



“Con Sole non si riesce più a parlare, proprio zero […] Ha fatto muro anche con me perchè comunque parlo con Delia. Mi dispiace tantissimo questa cosa” ha confessato la conduttrice al Grande Fratello Vip. E ancora: “Con me Soleil Sorge si è chiusa. Ma non posso fare altro…le persone devono essere ascoltate, sempre”. Come detto Manila poi si è rivolta a Giacomo Urtis.







“Pensavo che la cosa giusta fosse che si parlassero e si chiedessero scusa in qualche modo […] Soleil Sorge deve aprirsi un po’ ma non vuole parlare con nessuno […] Deve capire che deve fare un passo avanti per lei come donna”. Tanti i commenti piovuti sulla pagina instagram del programma. “Manila, pappa e ciccia con tutti , prima sparla e poi consiglia ed elogia. Sempre lo stesso mood Vuole passare per la salvatrice del mondo”.



E ancora: “Manila mi dispiace ma è la classica giocatrice che va dove tirano le preferenze. Ora vedi che si sta avvicinando al gruppo di Miriana”. “Ha capito che quel gruppo non sta funzionando adesso e quindi sta andando dove tira il vento. Furba. La peggiore”. Chissà se Soleil Sorge tenderà la mano oppure no.