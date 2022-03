Manila Nazzaro ha mancato di un soffio la finale del GF Vip 6. L’ex Miss Italia è entrata dal primo giorno della Casa più spiata d’Italia e all’ultima curva è stata eliminata al televoto da Barù. Non avrà quindi la possibilità di giocarsi la vittoria insieme ai suoi ormai ex compagni d’avventura e dovrà vederla dallo studio. Dopo Soleil Sorge, un’altra grande protagonista di questa edizione ha dovuto lasciare la Casa.

Da quando l’ex Miss Italia è uscita dalla casa è tornata alla vita di tutti giorni e finalmente ha potuto riabbracciare il compagno Lorenzo e i figli. Ma sui social nessun post, nessuna storia, e così, dopo le domande dei fan Manila Nazzaro è intervenuta per spiegare il motivo della sua assenza: “Non dovete chiamare Chi l’ha visto! Torno presto… sono stati giorni un po’ pesanti e strani. Ho ancora bisogno di ricaricarmi. Ma il vostro affetto è la miglior cura per me. Grazie dal profondo del mio cuore!”, ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

A poche ore dalla finale Manila Nazzaro è tornata a farsi sentire. Questa volta ha utilizzato Twitter per ringraziare tutti coloro che le sono stati vicino in questi mesi. “Stasera terminerà qualcosa che per noi non si può definire solo programma televisivo… mi porterò dentro i cuori belli conosciuti dentro, il vostro affetto immenso e la stima di una grande donna e collega, Adriana Volpe” – ha scritto Manila Nazzaro, ottenendo una risposta da parte della conduttrice. “Grazie amica mia, sono felice di aver condiviso questo cammino insieme”.





In un altro post Manila Nazzaro cita i ragazzi a cui è maggiormente legata: “E aggiungo Aldo, Francesca, Carmen, Jo, Gianmaria, Manu e Lulù. Ho avuto compagni di viaggio STUPENDI!!!!”. In questo elenco manca Soleil Sorge: per tanti mesi le due sono state grandi amiche. Poi all’improvviso qualcosa si è rotto. E Manila Nazzaro ha aggiunto: “Ho visto molto purtroppo e ne sono molto amareggiata… non siamo fatti per tutti. Ho imparato questa lezione”.

Stasera terminerà qualcosa che per noi non si può definire solo programma televisivo… mi porterò dentro i cuori belli conosciuti dentro, il vostro affetto immenso e la stima di una grande donna e collega @AdrianaVolpeTV ❤️ GRAZIE!!! #gfvip

Manila Nazzaro ha anche stretto un grande legame d’amicizia con Delia Duran, la compagna di Alex Belli che è entrata al GF Vip a gara in corso. Prima che l’ex Miss Italia lasciasse la Casa, la modella venezuelana è riuscita a mettere nella sua valigia un biglietto di ringraziamento: “Tvb Mani grazie di tutti i momenti belli che hai condiviso spesso per me. La tua forza è stata la mia forza qui. Sei stata una compagna di viaggio meravigliosa”.