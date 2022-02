GF Vip 6, Manila Nazzaro torna a parlare su Nicola Pisu e su quello che è accaduto mesi fa con Miriana Trevisan. Tutto questo, nella notte quando la gieffina si è trovata a discuterne in compagnia di Soleil Sorge. Punti di vista differenti sulla questione, poi Manila rivela qualcosa in più su Nicola Pisu ed è subito bufera.

Parole forti da Manila Nazzaro nei riguardi di Nicola Pisu che non possono passare inosservate sia al diretto interessato che a Patrizia Mirigliani. I due riversano sui social il loro sfogo, tirando in ballo anche la possibilità di procedere per vie legali. Ma cosa ha detto Manila per provocare a tal punto una reazione del genere Parlando con Soleil Sorge, Manila pare abbia preso una posizione netta circa la trasparenza di Nicola.

“Non è assolutamente il ragazzo che si professava qui dentro, certe scene allucinanti abbiamo visto noi, che io già alla prima lo avrei già… lui faceva delle scenate assurde, a Nicola gliele ho dette sempre in faccia. Lui ha detto di essere deluso da me ma secondo te io giustifico… lui ha sgravato tantissime volte, anche con me che non c’entravo niente!“. Manila Nazzaro, pur non trovando un riscontro nel pensiero di Soleil, ha poi aggiunto: “Ma che mi frega che era preso, l’educazione è la prima cosa, Sole, smettiamola con questa storia, uno era preso, uno depresso, uno ex tossicodipendente, mi sono rotta le pal*e, la gente deve essere educata, educata, soprattutto un ragazzo molto più giovane!“.





Il risultato? La reazione del diretto interessato ma soprattutto di Patrizia Mirigliani che su Twitter ha espresso un duro sfogo contro la gieffina: “Sto seguendo esterrefatta le esternazioni che Manila Nazzaro sta facendo su mio figlio. Niente è più brutto di sparlare di un ragazzo che non può difendersi perché non è presente. Che ne ha viste tante e che da due donne “madri” viene denigrato continuamente. Cosa insegneranno ai loro figli le Professoresse “so tutto io?”. Sarà una scelta di Nicola se procedere con i suoi legali”.

Sto seguendo esterrefatta le esternazioni che @Manilanazzaro sta facendo su mio figlio. February 25, 2022

E ancora: “Io a breve darò un giudizio da Patron visto che il Concorso Miss Italia è stato citato più volte! In questo momento abbiamo cose più importanti su cui concentrarci come la guerra in Ucraina, ma vi assicuro che a breve uscirà una mia comunicazione“. Nicola Pisu dal canto sui: “Le ho sempre rispettate e le ho sempre trattate bene. Stanotte hanno parlato di me, sparlato di me e hanno una cattiveria nel dire che io sono stato un tossicodipendente solo per pura cattiveria. Non lo accetto visto che non mi posso confrontare con loro ”