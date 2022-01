Dopo l’ennesima lite al GF Vip 6 tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano tutti hanno preso una posizione e la maggior parte dei loro coinquilini sembra essersi schierato dalla parte dell’ex tronista di Uomini e Donne, criticando il comportamento del gieffino.

Tutti, o quasi, infatti, sono convinti che Alessandro Basciano abbia esagerato e si sia rivolto alla fidanzata con toni e modi del tutto sbagliati e in particolare Manila Nazzaro ha cercato più volte di far ragionare il ragazzo sui propri errori. Lui avrebbe dovuto e potuto avere un atteggiamento completamente diverso: “Lei ha ragione”, ha detto l’ex Miss Italia.

GF Vip 6, la scoperta di Manila Nazzaro: “Un reperto storico”

Manila Nazzaro si è rivolta anche a Sophie dandole dei consigli da mamma, consigliandole di parlare chiaramente con Alessandro, imponendogli dei limiti che non deve più superare: “Sei abbastanza forte da capire quali sono i puntini sulle i da mettere”, le parole dell’ex Miss Italia.





Dal momento che tra i due Alessandro è la persona più adulta e matura, Manila è convinta che debba essere lui a comportarsi correttamente e a dimostrare maggiore comprensione nelle occasioni in cui ce n’è bisogno. Ieri sera ciò non è accaduto e, per un motivo futile, la situazione gli è sfuggita di mano troppo facilmente: “Voglio bene ad Alessandro ma queste cose non si fanno”. Durante la chiacchierata con Sophie, Manila ha fatto una curiosa scoperta all’interno della casa.

*Manila trova una mascherina+ “Saranno 5 mesi che non vediamo una mascherina…”

Sophie ” Sarà di Delia…”

“Oddio ragazze, ma qui a terra c’è una mascherina. Ragazze si tratta di un reperto, sì, è un vero reperto storico. Sono quattro, forse cinque mesi che noi non ne vediamo una“, ha detto l’ex Miss Italia a Sophie, che ha commentato: “Questa sarà sicuro di Delia“. La regia ha immediatamente chiuso il collegamento e manato in onda la diretta da un’altra parte della casa. E social si interrogano: “Perché c’è una mascherina in casa?”, “Di chi è?”.