Aria tesa tra Kabir Bedi e Manila Nazzaro al GF Vip. Tra i due già nei giorni scorsi c’erano stati momenti di astio quando l’attore che ha interpretato Sandokan aveva accusato l’ex Miss Italia di fare “azioni cattive suoi confronti”. Kabir Bedi non ha preso bene la nomination ricevuta da ManilaNazzaro. “È stata una sorpresa per me – ha confessato Kabir a Manila -. Tu mi hai baciato, abbracciato dicendo chiudiamo questo capitolo, hai detto cose dolci e poi…”. “Hai ragione. Senza le immunità avrei fatto un’altra scelta onestamente. Tutto quello che io faccio qui lo faccio di cuore” ha prontamente replicato la showgirl cercando di giustificare la sua scelta.

“Io non voglio nessuno dalla mia parte, voglio soltanto che ogni mio gesto venga capito per quello che è” ha continuato Manila Nazzaro provocando la reazione dell’attore: “Tu mi hai nominato, va bene è un gioco. Ma è stata una sorpresa per me perché hai detto cose dolci, ma fatto cose cattive”. “Ma è un gioco Kabir, non prenderla sul personale, la nomination non è mai contro di te, non è una cosa cattiva”, ha detto l’ex Miss Italia.

Dopo un apparente confronto pacifico, tra i due si è riaccesa la polemica dopo che Kabir Bedi ha scelto di nominare Manila Nazzaro durante l’ultima puntata serale trasmessa su Canale 5. Stando alle motivazioni di Kabir, l’ex Miss Italia sarebbe “disperata” perché sognerebbe di arrivare in finale a tutti i costi e quindi si starebbe aggrappando a tutti i più forti della casa per poter riuscire ad arrivare al suo intento.





Dopo la puntata del GF Vip 6 Manila Nazzaro è rimasta molto delusa dalle parole dell’attore e non ha mancato di sottolinearlo parlando con Delia Duran, Antonio Medugno e Nathaly Caldonazzo: “Kabir ha fatto una grande figura di m***a, cattiva e gratuita, si è accanito contro una mamma, io mi sono stufata di giustificare le persone e comprenderle, Katia non ha preso le mie difese, lui non sa nulla di me ragazzi, come può dire che sono disperata e che voglio vincere a tutti i costi”.

A quel punto sia Nathaly Caldonazzo che Antonio Medugno hanno provato a spezzare una lancia in difesa dell’attore che ha interpretato Sabdokan, alludendo al fatto che forse non voleva usare il termine “disperata”, dato che ha dei problemi con la lingua italiana e non sempre usa i termini adatti. Tuttavia Manila Nazzaro è rimasta della sua opinione spiegando di non essere intenzionata a chiarire e di non voler passare sopra la questione: “Non mi interessa, per me è uscito disperata e io mi sono stufata di giustificare le persone e comprenderle”.