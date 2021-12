“Mi ha fatto male”. GF Vip, delusione e tristezza per Manila Nazzaro: “Proprio lui, non me l’aspettavo”

Manila Nazzaro è stata una delle protagoniste dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. L’ex Miss Italia è finita al centro della discussione per lo scontro con le sorelle Selassiè in particolare per la discussione con Lulù che non rispetta i turni di cucina e di pulizia e per aver letto gli attacchi nei suoi confronti da parte di Clarissa. Manila Nazzaro e Lulù Selassiè non se le sono mandate a dire. “Io sono una delle poche che alla fine pulisce pure bene”, ha detto la principessa.

Dopo questa frase è arrivata la risposta di Manila Nazzaro: “Per me è una modalità di rispetto cercare di guidare anche i nuovi. Ci abbiamo messo tre mesi per far funzionare le cose, mica mi diverto a dire come devono essere fatte le cose”. Non bastasse questo, è arrivato il post di fuoco scritto da Clarissa: “Di vipere travestite di angioletti ne è pieno il mondo, ma tu cara Manila detieni il primato. Il tuo finto buonismo è imbarazzante, quando vedremo tutti chi sei realmente sarà lì che ci divertiremo”.

A questo punto Manila Nazzaro è scoppiata a piangere: “Leggere certe cose mi intristisce. Clarissa è stata la prima a cui ho aperto il mio cuore, l’ho trattata come una figlia e leggere certe cose mi fanno male”. A difenderla ci ha pensato Valeria Marini che sin da subito l’ha coccolata: “Non è giusto, lei è un simbolo”, ha detto e in suo soccorso è arrivato anche Alfonso Signorini: Sei un punto di riferimento per la casa del Grande Fratello e come ti stai comportando lo vediamo tutti. Sei una leader, chiaramente i leader sono suscettibili di critiche oppure no, vai avanti per la tua strada”.





Via Instagram è intervenuto il compagno di Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso, che ha attaccato la principessa, definendola una “bimba viziata” e una persona che si “commenta da sola”: “Piccola Clarissa e non dico piccola per la tua età ma per la tua piccolezza in tutto quello che hai detto e mostrato nella casa. Non meriti altri commenti perché ti commenti da sola per la tua inutilità e la tua pochezza come persona e come bimba viziata. RESPECT”

Dopo la puntata Manila Nazzaro era ancora scossa e si è sfogata con Katia Ricciarelli e l’ex Miss Italia non ha nascosto di essere rimasta delusa anche da Manuel Bortuzzo, per non aver avuto nessuna parola di conforto per lei: “È stata la cosa che più mi ha fatto male”. Insomma non solo Clarissa Selassiè, ma anche Manuel Bortuzzo ha deluso Manila Nazzaro. Probabilmente il nuotatore ha preferito non intervenire, per il fatto di essere legato a Lulù Selassiè. Nonostante ciò Manila Nazzaro non ha potuto fare altro che mostrarsi amareggiata: “Neanche Manuel è venuto a farmi una carezza”. “Ho fatto tutto quello che potevo per lui”, ha ripetuto Manila Nazzaro riferendosi a Manuel Bortuzzo.