“Non sono scema, so tutto”. Manila Nazzaro tira fuori le unghie e smaschera tre vipponi

Mancano poche ore alla messa in onda della decima puntata del GF Vip 6, in onda il lunedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Anche questa volta Alfonso Signorini sarà in compagnia delle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli e il trio sarà nuovamente pronto a trattare tanti temi.

Tra questi la definitiva rottura tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù Selassiè, l’avvicinamento tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, l’amicizia tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan ma anche le liti del trio composto da Soleil, Sophie e Gianmaria. Durante la diretta del 15 ottobre non è assolutamente da escludere che possano esserci degli ma già in casa gli animi sono accesissimi. In queste ore Manila Nazzaro si è scagliata contro Gianmaria, Soleil e Sophie, protagonisti di una lite durante la scorsa puntata.

GF Vip 6, Manila Nazzaro contro Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni

“Ma chi crede più a questi teatrini? I- ha spiegato la concorrente – il pubblico fuori sa bene che è finto, la gente non è scema. Sono cinque giorni che si abbracciano e vanno d’accordo e adesso litigano? Guarda caso sempre il giorno prima delle puntata scoppiano le litigate. Stiamo parlando della solita zolfa da un mese, basta, siamo stanchi”.





“Qui cercano le polemiche al GF? E allora io smaschero loro tre che fingono e inscenano le polemiche. Le cose sono tre, – ha affondato Manila Nazzaro – o la cosa è creata ad arte da Sophie, o da Soleil o da Gianmaria. Oppure sono tutti e tre d’accordo. Parliamo di cose inventate, fritte e rifritte. Ci vogliono far passare per pazzi? Questi fanno le cose per visibilità”.

⚠️⚠️⚠️⚠️



DAVIDE E MANILA DISCUTONO SUL TRIO " SOL, SOPHIE E GIANMARIA"

CREDONO CHE SIA UN TEATRO ARCHITETTATO E CHE UN GIORNO PRIMA LE PUNTATE RIACCENDONO IL FUOCO!

CONTINUATE COSÌ CHE LI STATE SMASCHERANDO 😎

😎 BRAVI MANILA E DAVIDE 😎#GFVIP #TEATRINOFATELOACASA pic.twitter.com/O88jrnDdwW October 15, 2021

Sante parole… SANTE PAROLE!



Motivo per cui amo questa Donna, il suo essere sempre se stessa…

Il suo essere la dentro la stessa Manila che conosciamo fuori!



La stima e l'affetto li meriti tutti. ❤#gfvip @Manilanazzaro pic.twitter.com/xbxwGT4E9b October 15, 2021

A questo punto Manila Nazzaro si è rivolta direttamente a Sophie Codegoni: “Questa è una recita, per me questo è. – riporta Biccy – Sophie se tu non sei d’accordo con loro dissociati. Distaccati se non c’entri nulla. Qui cercano le liti finte il giovedì per il venerdì. Tu dissociati e devi dire ‘io non voglio parlare più con te Soleil’“.