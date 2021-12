Al GF Vip 6 si accende la passione. O meglio, si riaccende nel caso di Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. I due vipponi si erano allontanati settimane fa e sembrava un distacco totale visto che entrambi si erano anche lasciati andare a frecciatine e cattiverie reciproche.

Tanto per rinfrescarvi la memoria, l’ex tronista di UeD aveva detto queste precise parole all’imprenditore: “Vai a raccontare che stamani ti guardavo con occhi dolci. Io non ti voglio lo capisci? La verità è che ti ho fermato e ti ho dato un altro palo. Forse per vendicarti vai in giro a raccontare bugie. Ti ho anche tolto la mano che mi stavi dando. Tra me e te non potrà mai esserci niente lo capisci adesso?”. E poi, sempre al GF Vip 6: “Ti fai i castelli in aria Gianmaria! Ripigliati! Tu racconti in giro cose che non sono vere! Molla, perché non voglio avere a che fare con te. Sei veramente schifoso”.

Lulù Selassié rovina il momento intimo di Sophie e Gianmaria

Insomma, sembrava tutto finito e male al GF Vip 6 fra i due. Ma dopo il party di giovedì sera nella Casa, il colpo di scena. Durante la serata Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi si sono riavvicinati, hanno ballato, scherzato e flirtato e alle 2 di notte hanno anche deciso di dormire insieme. Ma non prima di essersi lasciati andare a baci e coccole sotto le coperte.





Tra i bisbigli e le risatine di imbarazzo, nel letto della stanza arancione del GF Vip 6 è parso subito chiaro che l’ex tronista e l’imprenditore napoletano si stessero anche baciando. Ma il momento di passione è stato presto rovinato da Lulù Selassié, che stava sdraiata proprio accanto a loro. A un certo punto la princess ha pensato bene di interromperli.

Sophie e Gianmaria si baciano sotto le coperte.

Lulu li disturba per dire:” Io non capisco perché il corpo dell’essere umano russa.”

Mi sento male. Solo lei poteva. ✈️#Gfvip pic.twitter.com/oRwKMhlUHM December 3, 2021

Proprio mentre Sophie e Gianmaria erano sul più bello, Lulù Selassié ha sollevato più volte la coperta che li copriva per sbirciare e anche fare delle domande a dir poco inopportune. La prima cosa che ha chiesto a Sophie è stata “perché l’essere umano russa?”. Un siparietto comico che ha fatto impazzire i telespettatori collegati con la diretta del GF Vip 6 che ora chiedono di farla rimanere nella Casa.