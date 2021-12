Lulù Selassié è ormai finita nel mirino di molte persone. Già a partire dal conduttore Alfonso Signorini, che da qualche settimana a questa parte ha confessato di non digerire più i suoi comportamenti al ‘GF Vip 6’. E per la principessa etiope non è affatto un momento facile, anche alla luce dei nuovi battibecchi con Manuel Bortuzzo. Ma c’è anche qualcosa in più, infatti lei non sa ancora nulla ma anche dall’esterno della Casa più spiata d’Italia c’è chi la sta criticando non poco, come accaduto qualche ora fa.

Da un po’ di tempo sta circolando sui social questa indiscrezione: “Alfonso Signorini ha chiesto con determinazione la squalifica di Lulù Selassié. A salvarla sono stati alcuni autori sostenendo che potrebbe ancora dare contenuti al programma. Lui voleva la storiella con Manuel, ma ora Lulù sta solo sporcando il suo percorso e la sua immagine. Ogni puntata la tratta a pesci in faccia con l’intento di farla crollare come è successo l’altra sera”. E ora anche un ex volto noto del programma l’ha attaccata.

Praticamente Lulù Selassié ha fatto peggiorare i giudizi su di lei dopo l’atteggiamento avuto nel corso dell’ultima puntata in diretta, quando ha deciso di correre in bagno e ha iniziato a usare parole molto forti. Per quel motivo è stata disposta la sua nomination d’ufficio. E adesso un’ex concorrente del reality show di Canale 5 ha preso posizione sulla principessa etiope, stroncandola definitivamente. Sarà dura per lei riuscire a riconquistare fiducia e apprezzamento da parte dei telespettatori.





Contro Lulù Selassié sono state proferite queste parole: “Mancanza di rispetto per i conduttori e i telespettatori, è un’esagerazione pazzesca. Ma a cosa stiamo assistendo?”. A demolire la gieffina è stata Rosalinda Cannavò, che è la presentatrice di ‘CasaChi’ nonché ex vippona dell’edizione numero 5 del programma di Signorini. Un’altra voce contraria a Lulù, che venerdì 3 dicembre dovrà cercare di rifarsi davanti alle telecamere, comportandosi in una maniera totalmente opposta.

Su Lulù Selassié e le altre due sorelle Jessica e Clarissa era intervenuta anche Manila Nazzaro: “o ho chiuso il discorso dicendo: intanto vi dico che questo si chiama Grande Fratello Vip e voi di vip non avete niente. Quindi ringraziate già che siete qui. Adesso pretendete pure di rimanere a discapito di altri, come noi, perché siamo vecchi. Ma che discorso è?”. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.