Lucrezia Lulù Selassiè è una delle tre principesse etiopi entrate nella casa del Grande Fratello Vip, dove è già diventata una protagonista per il suo carattere allegro e vivace e per il flirt con Manuel Bortuzzo, diventato noto alle cronache dopo essere stato ferito durante una sparatoria nel quartiere Axa di Roma, a seguito della quale è rimasto in sedia a rotelle.

In piscina tra i due è scoccato anche il primo bacio dopo una serie di abbracci romantici e anche la scorsa i notte i due hanno dormito insieme tra baci e coccole. “Siamo due persone molto sensibili e quindi penso che sia bello il fatto che entrambi sentiamo di dimostrare la nostra sensibilità con l’affetto. Ci siamo trovati molto su questo”, ha detto Manuel Bortuzzo a un curioso Alfonso Signorini. Lucrezia Selassiè è la nipote dell’ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè detronizzato nel 1975, quando l’Etiopia è diventata una Repubblica popolare.

GF Vip 6, la principessa Lulù senza trucco

Appassionata di moda, Lucrezia ama la musica, sogna una carriera nel mondo della musica e si è laureata alla John Cabot University di Roma. Una vita agiata, ma con un retroscena molto doloroso, perché la principessa è stata spesso bullizzata a causa del colore della sua pelle. Al GF Vip 6 ha raccontato quando a scuole è stata vittima di razzismo e bullismo. “Io fino alla seconda elementare mi sentivo come tutti gli altri, ma in seconda elementare è venuto un bambino e mi ha chiamato neg*a. Non avevo mai sentito quella parola, neanche sapevo cosa volesse dire”, ha raccontato.





La giovane principessa è ricorsa alla chirurgia estetica e da quando è entrata nella casa del GF Vip 6 è stata spesso criticata per il suo pesante make up, cosa successa anche durante l’ultima puntata, quando le opinioniste del popolo hanno demolito Lulù commentando: “Mamma quanto è brutta quella lì”. A quel punto Alfonso Signorini è intervenuto per mettere una pezza e spiegare che le principesse starebbero meglio senza trucco.

Concordi anche i social. “Io comunque sono dell’idea che Lucrezia starebbe benissimo struccata o anche proprio con un filo di trucco ma proprio stile solo mascara. Non c’entra niente ma volevo dirlo. #gfvip”, si legge. E c’è chi la paragona a una bambola molto in voga agli inizi del Duemila: Lucrezia sembra una delle Bratz… in pochi la ricorderanno”.