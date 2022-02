Manca davvero poco alla fine del GF Vip 6, il reality show di canale 5 condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste e come sempre non finiscono i colpi di scena, soprattutto al momento dell’eliminazione di Katia Ricciarelli.

Il pubblico da casa ha deciso tramite il televoto, dove in sfida c’erano la soprana, Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo, finita nella bufera a causa di alcune frasi razziste rivolte a Jessica e Lulù Selassiè. E proprio Katia Ricciarelli, poco prima di lasciare la casa di Cinecittà, ha fatto una richiesta molto particolare.

La cantante ed ex moglie di Pippo Baudio ha chiesto un freeze in modo tale da poter salutare solo i concorrenti a lei cari, ovvero o Davide Silvestri, Soleil Sorge, Giucas Casella, Barù, Delia Duran e Antonio Medugno. Mentre raggiungeva la porta rossa, Signorini ha detto agli altri vipponi potevano salutare Katia. Sophie Codegoni, seppur contrariata, si è alzata dal divano dicendo che le hanno sempre insegnato l’educazione e che il saluto non si nega ‘neanche al peggior nemico’ e la stessa cosa l’hanno fatta Nathaly Caldonazzo e Manila Nazzaro.





Al contrario Jessica, Lulù e Miriana sono rimaste sedute e sono state redarguite da Signorini, che le ha dato delle poco rispettose di una signora di 70 anni, forse scordandosi che poco prima era stata proprio Katia Ricciarelli a chiedere il freeze per salutare solo alcuni concorrenti. Ovviamente il Katia Ricciarelli e le parole del conduttore hanno creato non poche polemiche sui social, dove i telespettatori invece si sono schierati con Miriana Lulù e Jessica.

QUESTE TRE GRANDI DONNE CHE NON SI SONO ALZATE PER SALUTARE KATIA



Chapeau.#jerù pic.twitter.com/R8oYNSjnPN February 24, 2022

“Lei ha scelto di non salutarmi quindi perché dovevo andare io a rincorrerla e a fare la finta scenetta davanti la porta”, si è confidata Lulù nel dopo puntata. Un video che è stato ripostato e commentato positivamente dalla maggior parte dei telespettatori, che invece si sono infuriati con il conduttore del GF Vip. “Perché Lulù Yashimabet è una regina, non un suddito della follia di Alfonso ed amichette”, “QUESTE TRE GRANDI DONNE CHE NON SI SONO ALZATE PER SALUTARE KATIA”, “Miriana, Lulù e Jessica regine vere”, si legge sui social.