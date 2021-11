Compleanno speciale per Giucas Casella nella casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente più anziano della sesta edizione ha spento 72 candeline con una bellissima sorpresa dei suoi coinquilini. Scoccata la mezzanotte i vipponi hanno dato il via si festeggiamenti del tutto inattesi da Giucas.

Con trombette e applausi, i suoi compagnia d’avventura lo hanno accolto all’uscita del confessionale e un regalo, un cappotto con una dedica: “Questo cappotto non sarà termico, ma ti scalderà il cuore”. Visibilmente commosso e pieno di gioia, dopo averlo indossato, l’illusionista si è detto entusiasta per il calore ricevuto.

GF Vip 6, Lulù occupa il bagno, il vip fa i bisogni in un vaso

Prima di spegnere le candeline. Il pensiero di Giucas è andato direttamente a suo figlio James e a suo nipote Giacomo: “James, il mio cuore è sempre con te”, ha detto l’illusionista commuovendo i suoi amici. Poi è stato il momento del taglio della torta, dei brindisi e dei balli. Non solo bei momenti però per Giucas Casella, che nelle ultime ore è stato protagonista di uno spiacevole inconveniente. Come riporta Anticipazioni tv, per colpa di Lulù Selassiè, il celebre illusionista ha passato momenti non proprio piacevoli all’interno della casa del GF Vip 6.





La principessa etiope si è chiusa in bagno per depilarsi mettendoci più del previsto e creando una lunga fila fuori. Inutili i tentativi dei vipponi di bussare e chiedere alla Selassiè di sbrigarsi, tanto che Giucas Casella, non riuscendo più a trattenere i suoi bisogni, li ha fatti in un vaso.

Furiosa Soleil Sorge, che all’uscita della principessa dal bagno gliele ha cantate di santa ragione: “Non puoi stare un’ora in bagno per passarti il rasoio, c’è gente che aveva bisogno di entrare”. Lulù ha provato a giustificarsi ma anche Manila le ha detto di essere in torto.