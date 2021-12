Si scaldano gli animi al GF Vip 6 tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Tra i due concorrenti ci sono stati tanti alti e bassi, con baci infocati durante una delle ultime feste organizzate all’interno della casa di Cinecittà, balli sensuali e subito dopo il dietrofront dell’ex tronista di Uomini e Donne.

“Amore, non puoi capire, ho fatto un disastro”, aveva detto Sophie a Lulù pentendosi dei baci scambiati con l’imprenditore napoletano, che in questi giorni si è arrabbiato con lei per aver offerto supporto a Soleil Sorge nonostante le feroci critiche e insulti ricevuti in diverse occasioni.

GF vip 6, lite tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi

Questo pomeriggio c’è stata una brutta lite tra i due, scatenata a causa di una bottiglia di olio. Sophie era impegnata nella preparazione del pranzo per tutti i suoi coinquilini quando, ha chiesto a Gianmaria un’altra bottiglia per cucinare la carne. Antinolfi non l’ha trovato e ha chiesto a Jessica di avvisare Sohpie, ma il messaggio non è arrivato alla destinataria.





“Grazie Gianmaria, grazie!” dice Sophie infastidita rivolgendosi all’imprenditore e Gianmaria si è infastidito per il modo in cui la Codegoni si è rivolta a lui. “Chiedi scusa, l’ho detto a Jessica non te la prendere con me. Verifica e chiedi scusa!”, ha detto scatenando l’ira dell’ex tronista.

“Non è che ti devo pulire i mocassini ogni volta che mi rivolgo a te!”, ha detto ancora. A questo punto Gianmaria è tornato indietro chiudendo il discorso: “Impara a rivolgerti a me. Impara a rivolgerti a me con educazione”, ha detto prima di abbandonare la cucina ancora nervoso per l’accaduto. (IL VIDEO)