Lite al GF Vip 6 con protagonisti ancora una volta Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. In passato i due concorrenti hanno avuto un flirt, poi finito per decisione dell’influencer, e il loro rapporto nella casa è stato sempre caratterizzato tra alti e bassi.

Soleil Sorge ha spesso criticato l’ex per via del suo avvicinamento a Sophie Codegoni, oggi ‘fidanzata’ con Alessandro Basciano, anche lui ex volto di Uomini e Donne. L’ultimo scontro tra i due è avvenuto il 12 gennaio, mentre i due si trovavano in piscina. Anche quest’oggi, infatti, i due hanno avuto una discussione in piscina. Gianmaria lamenta il fatto che, spesso, Soleil tende a mostrare solo la sua parte negativa soprattutto quando si rivolge nei suoi confronti.

GF Vip 6, lite tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi

“Devi cacciare la parte stro***, devi per forza cacciare la cattiveria. Se tu inizi ad essere stro***, anche io inizio ad essere antipatico”, dice l’imprenditore a Soleil Sorge, che però non è d’accordo e dice di comportarsi in quel modo solo quando sente di doversi difendere e sottolinea il fatto che – oltre a quel modo di fare – lei ha tante altre qualità come ad esempio la gentilezza, la dolcezza e la sincerità: “Quando voglio bene ad una persona non dico una cosa con cattiveria”.





“Non ti permetto di dire questo. Ma ti sei sentito con le cose che dici e la cattiveria che usi? Non è antipatia, è verità. Ho coerenza, molta. Quando voglio bene ad una persona non dico una cosa con cattiveria. Io mi sono allontanata da te perché ho visto alcuni atteggiamenti”, dice l’influencer. Secondo Gianmaria, mostrando tante sfaccettature, l’influencer risulta una persona incoerente. “Io mi sono allontanata da te perché ho visto alcuni atteggiamenti…” afferma Soleil giustificando i numerosi alti e bassi della loro amicizia. I due discutono animatamente e in piscina arriva anche Manila, la quale cerca di mediare tra di loro.

L’ex Miss Italia, d’accordo con Soleil, pensa che l’imprenditore sia un po’ lunatico ed è proprio per questo che – a causa delle sue risposte poco gentili in determinate situazioni – allontana le persone e ​le porta a reagire in determinati modi che lui non gradisce.