Puntata del ‘GF Vip 6’ molto elettrizzante quella di venerdì 15 ottobre, con situazioni al limite. E anche dopo la diretta con Alfonso Signorini gli animi non si sono calmati. Si è comunque verificato anche un episodio positivo, infatti Amedeo Goria ha saputo che la figlia Guenda si sposerà. Poi l’ex marito di Maria Teresa Ruta è stato però costretto ad abbandonare il reality show. Ma a far rumore è stata la lite tra Raffaella Fico e Manila Nazzaro, che è avvenuta però dopo i saluti del conduttore televisivo.

Intanto, la concorrente Jo Squillo ha annunciato lo sciopero della fame: “A questo punto ti dico che da oggi faccio lo sciopero della fame perché è impossibile che non ci sia nessuno che riesce a dare delle risposte. Non è possibile. Cioè, il Governo italiano deve intervenire. Deve intervenire urgentemente perché ci sono delle priorità nella vita. Possiamo essere leggeri, simpatici e divertenti, ma è giusto lanciare messaggi così. Grazie”. Anche se non tutti gradiscono questo suo modo di fare davanti alle telecamere.

Raffaella Fico ha spiegato nei minimi dettagli le motivazioni della sua rabbia nei confronti di Manila Nazzaro: “Mi sono sentita tradita, mi hai votata avendo altre persone da votare. Io pensavo che tu fossi un’amica e che non mi avessi preso per i fondelli. Smettila di inventare storie, ti giuro su mia figlia che ci sono rimasta male. Mi avevi detto che non mi avresti mai votato anche se te lo avessi chiesto. Me l’avevi promesso e non eri nemmeno alle strette. Non hai votato Soleil nonostante gli screzi”.





Poi Raffaella Fico ha aggiunto: “Posso restarci male? Prima di entrare in Mystery ti ho detto di non votarmi. Eravamo vicine all’entrata e te l’ho detto, non dire falsità. Mi fa rabbia che dici che non hai sentito, mi hai guardata benissimo. Per fortuna che ci sono le registrazioni, mi hai detto che non mi avresti votata”. E Manila Nazzaro è andata immediatamente sulla difensiva: “Eravamo dentro la stanza e avevo già scelto la tua carta. Ho detto che ti avevo votata proprio perché ero in buona fede”.

E Manila Nazzaro ha continuato a difendersi davanti a Raffaella Fico, affermando: “Ti ho vista nervosa oggi, pensavo che non volessi stare più qui. Avevo una motivazione, ero sicura che non volessi rimanere. Per me sei un’amica e ti ho votata per questa ragione. Non ci siamo capite”. In seguito si è tentata una riappacificazione, ma restano ancora molti dubbi nell’ex partner di Mario Balotelli.