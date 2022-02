La scorsa settimana Katia Ricciarelli è tornata a sparlare di Manila, Nathaly e Miriana Trevisan definendo le tre concorrenti ”tre vipere”. La cantante lirica si è sfogata con Soleil Sorge spiegando di essere stufa del comportamento delle tre vippone.

“Basta sono stufa, sono in tre: Manila, Nathaly e Miriana. Sono delle vipere. Basta adesso, basta” ha sbottato la cantante stufa dei momenti di tensione che si sono venuti creare all’interno della casa del Grande Fratello Vip. “Sono d’accordo con te, non me lo sarei mai aspettata da Manila. Mi sorprende ma ormai…”, ha aggiunto Soleil Sorge, che dopo l’ingresso di Delia Duran nella casa si è allontanata dall’ex Miss Italia.

GF Vip 6, lite tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli

Il filmato è stato mostrato durante la diretta di lunedì 14 febbraio e ovviamente le dirette interessate non hanno gradito le parole di Katia Ricciarelli, anche perché lei è sempre stata una che con le parole non ci è andata mai leggera. Così, durante la lettura del comunicato ufficiale è scoppia un battibecco tra Miriana e Katia.





Miriana se l’è legata al dito e mentre elenca i comportamenti da non adottare in Casa per evitare l’ennesimo provvedimento disciplinare, ha ironizzato sulle critiche ricevute: “Non si bisbiglia sotto le coperte come fanno le vipere, siamo in un covo di vipere”. Sentendosi presa in causa Katia ha risposto: “Ho detto quello che penso”. Quando Miriana la invita a non prendere la cosa seriamente dal momento che stava solo scherzando, Katia risponde: “Quando finisci di fare discorsi scemi, ti rispondo”.

A questo punto Miriana ha nuovamente risposto: “Non mi offendere la mattina”, scatenando la risposta di Katia: “L’ironia è bella quando è intelligente”. “Come scherzi tu, scherzo io. Siamo alla pari” ha ribattuto Miriana, difendendo il suo diritto di scherzare come meglio crede: “Come scherzi tu, scherzo io. Siamo alla pari. C’è chi può fare battute e chi no”.

Poco dopo in zona Beauty Miriana ha commentato l’accaduto con Manila. “Io stavo scherzando”. “Appena alzi un po’ la testa si offendono perché le regine sono altre” ha detto Manila, convinta che c’è chi si sente in diritto di scherzare pretendendo dagli altri che non venga fatto lo stesso. La Nazzaro ha fatto riferimento ovviamente a Katia e Soleil, ormai sue ex amiche.