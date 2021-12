Sono sempre più ai ferri corti Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo. Soprattutto dopo l’attacco di panico che ha colpito la principessa in seguito all’uscita della sorella dal GF Vip 6. Durante la diretta si è chiusa in bagno e, in lacrime, ha anche rifiutato di partecipare alla sorpresa per lei e le sorelle “Dopo aver visionato le immagini di poco fa è evidente, mi riferisco a Lulù Selassié, come tu abbia pronunciato frasi gravemente offensive nei confronti del programma e degli altri concorrenti che partecipano al gioco con passione, lealtà ed entusiasmo. Per queste ragioni il GF ha preso una decisione inevitabile: saresti in nomination d’ufficio, Lulù”, ha detto il conduttore leggendo il comunicato ufficiale del GF Vip 6.

Manuel Bortuzzo è stato molto duro con la ragazza e l’ha nominata: “Se sono contento che sia rimasta Lulù? Sì, cioè, sì e no, no. Non è assolutamente un segreto. Abbastanza indifferente. Nomino Lulù. Perché mi dissocio da determinati comportamenti che ho visto. Non fanno parte di me e non voglio che vengano associati a me. Ecco perché ho deciso di votarla”. Lulù Selassiè lo ha cercato per provare a parlare con lui, ma l’ex nuotatore è rimasto fermo sulle sue posizioni.

“Mi voglio dissociare da alcuni tuoi comportamenti, esiste la classe ed il modo di saper parlare, abbiamo venti e passa anni. Tirala fuori quando serve, non solo per portare una borsetta”. L’ex nuotatore ha ribadito che è la principessa a non ascoltare gli altri, come dimostra il suo comportamento. E nelle ultime ore c’è stato un altro litigio tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo. Motivo del contendere il bacio del buongiorno che ha dato a Sophie Codegoni e non alla principessa.





Lulù Selassié glielo ha fatto notare e Manuel Bortuzzo è nuovamente partito all’attacco: “Tu ti fai i c***i tuoi ed io mi faccio i c***i miei, ok? E allora basta, non mi rompere il c***o dicendo ‘a Sophi sì a me no‘, ma che vuoi? Sono quelle battute pesanti del c***o che a me fanno schifo quindi evita con me, evita, evita”. A nulla sono servite le giustificazioni della principessa: “Se vuoi ti spiego, invece di andartene ogni volta per parlare in mezzo alle persone, era una battuta! Ma tu ti rendi conto, Manuel, di cosa fai?”.

Lulù Selassié ha poi concluso: “Tu lo sai, ti ho scritto una lettera, se sai che ferisci i miei sentimenti, perché fai queste cose soprattutto di prima mattina? Non è che ti avevo chiesto chissà cosa, non mi sembra di averti detto una cosa strana. E non dirmi ‘ok’ solo per prendermi in giro”. Manuel Bortuzzo ha continuato a mostrare insofferenza nei confronti di Lulù Selassié: “Lasciami stare, lasciami stare. Non m’interessa!”.