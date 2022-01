Sabato sera scenata di gelosia di Sophie Codegoni ad Alessandro Basciano. La concorrente non ha gradito le attenzioni del fidanzato nei confronti di Delia Duran durante i festeggiamenti in piscina: “Ma forse tu non controlli quello che fai. Sei lì che ti lecchi le labbra, ti mordi le labbra e fissi Delia che balla. Io non sono una che fa queste scene, ma se mi giro e vedo che fissi il culo a Delia, dai”.

“Delia? Ma devo morire in questo momento! Io mi stavo facendo i ca*** miei, non me ne fregava un ca. L’unica cosa che ho fatto è stata di permettermi di girarmi verso Sole e dirle “Ma che ca*** sta facendo questa”. Guarda se tu pensi una cosa del genere di me io da questo momento non voglio avere a che fare più niente con te”, è stata la risposta piccata di Alessandro Basciano.

GF Vip 6, lite tra Alessandro Basciano e Delia Duran

Nessun interesse per Delia Duran, anzi, in queste ore Alessandro Basciano ha avuto una una violenta lite con la moglie di Alex Belli, che poco prima lo aveva accusato di aver sparlato di lei. “Ascolta, ma chi ti considera? Ti ho mai considerato? E allora cosa vuoi adesso? Ecco, vedi di fare lo stesso con me, perché io non sono come gli altri. Tu non sei al centro delle mie attenzione”, ha sbottato Basciano.





“Io non ho parlato di te, ricorda che gli show non li fai solo te, tu fai i teatrini. Tu stai fuori, te sei fuori, sei fuori. Amiga mia sei fuori, fuori proprio, sei folgorata. A te a dato alla testa questo teatro. Non te la prendere con chi non ti considera. Te nei miei pensieri non ci sei e non ci sarai nemmeno tra 10 anni. Tu e nemmeno il tuo compagno lì, che per me non ci siete. Non vi conosco e non vi voglio conoscere”.

Alessandro è un fiume in piena contro Delia: “Questa si impiccia sempre, parla sempre di tutti e tutto, si sente al centro dell’attenzione. Via, è arrivata Miss Venezuela. Con me queste persone non attaccano, sono buffonate quelle che fanno. Perché parla di cose che non la riguardano? […] Sono stanco della tua messa in scena. Ma chi la calcola, chi la considera. Too much lei non io e basta. Dai ma chi si crede di essere?! Si mette in mezzo sempre a tutto con i suoi teatrini falsissimi”.