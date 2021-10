Ancora momenti di alta tensione e commozione al ‘GF Vip 6’. E ad avere una crisi emotiva è stata stavolta Soleil Sorge. Tutto è successo mentre stava scambiando alcune parole con il coinquilino Gianmaria Antinolfi, che ha poi fatto di tutto per tranquillizzarla. Lacrime copiose sono scese sul volto e mentre piangeva ha spiegato nei particolari le ragioni di quello stato d’animo. Nonostante questo, c’è chi si è davvero indispettito dell’atteggiamento assunto dalla protagonista del reality show.

Nelle ore precedenti a questo evento i telespettatori hanno acceso i riflettori contro le espressioni utilizzate da Soleil e Gianmaria mentre stavano parlando sul divano. Ad un certo punto Soleil Sorge ha esclamato: “Ma saremmo deficienti?”. Gianmaria Antinofli ha rincarato la dose rispondendo: “Due handicappati… ma mentali proprio… due down”. A questo punto l’influencer si è messa a ridere. Ma la chiacchierata non ha sortito lo stesso effetto sul pubblico. Infatti, è stata evocata anche la squalifica.

Non ha vissuto settimane semplici Soleil Sorge, infatti non sono mancati polemiche e litigi nella Casa più spiata d’Italia. E pare quasi sia arrivata al limite a meno di due mesi dall’inizio dell’avventura televisiva. Proprio con l’ex Gianmaria ha trovato il coraggio di aprirsi e di riferire perché stia male emotivamente. Ha quindi ammesso: “Mi sento sola, non sono riuscita a stringere legami importanti con nessuno. A parte i miei follower che mi danno dei minimi segnali di affetto, qui dentro nessuno se ne frega un cavolo”.





Poi Soleil Sorge ha aggiunto: “Ognuno continua a parlare di se stesso e basta”. Ma il pubblico del ‘GF Vip 6’ non ha creduto nemmeno per un secondo a quel pianto. Infatti, sui social network sono apparsi questi messaggi: “Che teatrino, falsa, falsissima”, “Lacrime finte, prima attacca, insulta e poi piange”, “Sei troppo arrogante e spesso maleducata. Cerca di essere più complice e partecipe con gli altri”, “Si facesse una domanda perché è sola all’interno della Casa e si dia una risposta”.

Intanto, si sono chiarite Katia Ricciarelli e Carmen Russo. La prima a riavvicinarsi è stata Carmen Russo intenzionata a mettere in chiaro alcune questioni: “A me è dispiaciuto tantissimo quello che è successo ieri sera. Vorrei davvero voltare pagina. Sono state delle parole pesanti da entrambi i lati. Io però ti chiedo scusa. Ho sempre avuto rispetto per te, sia nella vita privata, che artistica”.