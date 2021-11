Tanta emozione nella Casa del ‘GF Vip 6’ nella giornata di mercoledì 24 novembre. La nuova concorrente Patrizia Pellegrino sta già facendo parlare di sé ed è balzata ancora di più all’attenzione del pubblico dopo la sua conversazione con la coinquilina Manila Nazzaro. La donna è scoppiata a piangere, mentre stava raccontando un momento drammatico della sua vita personale. Ha voluto condividere il suo dolore con la compagna di avventura e anche col pubblico in quel momento davanti al piccolo schermo.

Parlando un attimo di nuovi ingressi nel reality show, secondo ‘Dagospia’ 3 dei 4 concorrenti pronti a coabitare con Alex Belli & Co. sono vecchie conoscenze del ‘GF Vip’ e del ‘GF’ in generale. La prima? Valeria Marini. Ci sarà anche Ferdinando Giordano, che ha preso parte all’11esima edizione del format Nip, e anche Giacomo Urtis, vippone della scorsa edizione del ‘GF Vip’. Ma adesso torniamo all’attrice e andiamo a vedere insieme per quale ragione non è riuscita a trattenere le sue lacrime.

Sia Patrizia Pellegrino che Manila Nazzaro hanno vissuto un’esperienza traumatica e dunque c’è questo episodio che le accomuna. Non a caso sembrano che si siano subito trovate a loro agio e potrebbe anche nascere una splendida amicizia. Ma la new entry del ‘GF Vip 6’ deve ancora ambientarsi perfettamente. Intanto, non ha potuto fare a meno di commuoversi ricordando un episodio avvenuto tempo fa. Un vero e proprio segno del destino, che le ha causato un’emozione fortissima.





Entrambe le gieffine hanno infatti perso un bebè a causa di un aborto spontaneo e Patrizia Pellegrino, rievocando quei momenti, ha pianto: “Avevo un bonsai, tu sai che difficilmente fioriscono, il giorno in cui ho saputo di aver abortito uscì un fiore bianco, capisci? Non si può spiegare, quando ne parlo non mi trattengo”. Quindi, è come se avesse ricevuto un segnale ben preciso proprio mentre si disperava per quella terribile notizia. Probabile che possa riparlarne ancora durante la prossima puntata in diretta.

Il giorno prima Soleil Sorge ha attaccato Patrizia Pellegrino: “Tu hai detto che io sono altezzosa, antipatica e presuntuosa. Stai dimostrando di avere dei pregiudizi. E io non sono tenuta a dimostrare proprio nulla a una persona che parte così. Non devo farti ricredere su niente, sei tu che hai un pregiudizio. Hai dato dei giudizi e non ricordi bene. Non è vero nulla che hai detto che sono intelligente, non fai una bella impressione”.