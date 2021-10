“Hai salvato la mia vita”. Il crollo arriva in diretta al GF Vip, Nicola Pisu scoppia in lacrime

Momento emozionante quello vissuto da Nicola Pisu al ‘GF Vip 6’, durante la puntata in diretta del primo ottobre. L’appuntamento con Alfonso Signorini è stato contraddistinto anche da numerosi litigi, causati dalla vicenda legata a Soleil Sorge, accusata di razzismo da Ainett Stephens e non solo. Ma il padrone di casa è esploso di rabbia, precisando che non ci sono stati atteggiamenti razzisti e si è quindi scagliato contro l’ex ‘Gatta Nera’: “Ma tu non hai mai detto cavolate nella tua vita?”.

Gli animi si sono decisamente scaldati e Alfonso Signorini ha zittito tutti chiedendo di comportarsi come persone educate e civili. “Si possono argomentare le proprie idee senza alzare la voce e senza sbraitare e fare sceneggiate perché a me queste cose non mi piacciono”. E ancora: “Quello che abbiamo visto in questo momento è la rappresentazione di quanto noi stiamo perdendo il controllo. Del politicamente corretto abbiamo tutti le scatole piene, non possiamo avere paura e privarci della libertà del nostro pensiero”.

Nicola Pisu ha fatto un incontro attesissimo, che lo ha fatto commuovere. Bellissime le parole della persona che lo ha incontrato: “Quando hai raccontato della denuncia ai ragazzi nella casa hai liberato me e te da quel dolore. Quando sono andata quel giorno in commissariato era perché volevo salvarti, ho fatto una cosa che non avrei mai voluto fare. Io sarò sempre con te, voglio combattere con te. Gli errori si fanno, però oggi vedo un filo di speranza, ti vedo che stai cambiando. Ti seguo tanto”.





L’incontro di Nicola Pisu è stato con sua mamma Patrizia Mirigliani, la quale ha aggiunto: “Malgrado il bullismo che hai subito, oggi siamo qui e siamo di fronte all’altro a sperare in una rinascita, sono orgoglioso di questa tua resistenza, oggi stai dando una grande prova a me e soprattutto a tuo padre che avrebbe forse dovuto occuparsi più di te. Piangere fa bene, hai il diritto di raccontarti”. E Nicola Pisu, tra le lacrime, l’ha ringraziata: “Mi sei mancata tanto, grazie per avermi salvato la vita”.

Inoltre, nella puntata, le principesse Selassié hanno commentato le notizie secondo cui il loro padre sarebbe in carcere per truffa e non sarebbe discendente dell’imperatore di Etiopia, ma il figlio del giardiniere del palazzo. Le tre lo hanno difeso, hanno confermato di essere principesse e anche come si sarebbe diffusa l’errata indiscrezione che mette in dubbio la loro discendenza reale.