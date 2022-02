“Manila, vipera. Ora basta”. Katia Ricciarelli chiude per sempre: per lei il peggiore finale di GF Vip

Prosegue l’insofferenza di Katia Ricciarelli al GF Vip 6. Non è sfuggito ai più attenti telespettatori il fatto che Katia abbia preparato le valigie negli ultimi giorni. Inoltre avrebbe anche fatto un regalo a Soleil Sorge, una specie di ricordo simbolo del tempo passato insieme. In molti hanno interpretato questo atteggiamento come la volontà di abbandonare il gioco. Va detto che Katia Ricciarelli è una protagonista assoluta di questa edizione e per molti è un punto di riferimento nella Casa.

Stando ad alcune indiscrezioni che circolano sul web l’ex moglie di Pippo Baudo potrebbe abbandonare il programma già nella prossima puntata, quella in onda su Canale 5 lunedì 14 febbraio. Al momento non sono chiari i motivi che spingerebbero Katia Ricciarelli a mollare il reality a un mese dalla conclusione.

C’è chi pensa che Katia Ricciarelli non abbia digerito la scelta del pubblico di mandare direttamente in finale Delia Duran, la moglie di Alex Belli da poco entrata che ha già rotto gli equilibri nella Casa. Altri ritengono che la sua scelta sarebbe dettata dalla volontà di non incontrare Alex Belli, con il quale in passato c’è stato più di uno screzio. L’attore, nonostante la squalifica, sta per rientrare nel bunker di Cinecittà per chiarire i suoi sentimenti.





Insomma la situazione è abbastanza complessa e solo nella puntata di lunedì 14 febbraio se ne saprà sicuramente qualcosa in più. Nel frattempo è degenerato il rapporto tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Le due coinquiline fino a poco tempo fa avevano stretto un forte legame d’amicizia che pare essersi sfaldato. “Io ho votato te perché hai tanto da dare, cos’altro ha da dare quella (Manila Nazzaro)? Che possibilità ha di andare avanti che ha 44 anni che ha già una famiglia e un lavoro”, sono state le parole dell’ex moglie di Pippo Baudo.

Katia Ricciarelli ha escluso Manila Nazzaro dalla lista di persone con le quali vuole proseguire l’amicizia anche fuori dal GF Vip 6. Si sta allontanando dalla sua ormai ex amica. E l’ex Miss Italia è per ora all’oscuro di tutto. E nelle ultime ore la soprano si è lasciata andare ad un vero e proprio sfogo contro Manila Nazzaro e Nathaly Caldonazzo, delle quali si è detta definitivamente stanca: “Sono stufa di quelle vipere, adesso basta”, ha ammesso senza mezzi termini.