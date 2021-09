“Un dolore enorme”. GF Vip 6, Katia Ricciarelli in lacrime, la rivelazione arriva improvvisa

È la protagonista più anziana ma anche quella che in queste ore sta facendo più discutere, Katia Ricciarelli è entrata come un tornado nella casa del GF Vip 6. Avevano sollevato un polverone le frasi rivolte a Alex Belli. “Sembri un po’ ri***ione…”, ha affermato la cantante rivolgendosi all’attore. E ancora un’altra frase infelice (“Sembrate paralitiche”) pronunciata in presenza di Manuel Bortuzzo, costretto sulla sedia a rotelle dopo essere stato colpito da un proiettile durante una sparatoria nel quartiere Axa di Roma.



Tanto da sollevare la reprimenda di Cristiano Malgioglio, che sui social ha commentato la frase omofoba pronunciata da Katia Ricciarelli: “Cara Katia, volevo ricordarti che i gay non indossano solo camicie colorate, ma anche delle immense corazze come tutti gli esseri umani. Mi dispiace di questa tua scivolata…certamente non buon gusto. Anzi!”. Ma non è finita qui perché Katia Ricciarelli aveva ancora fatto parlare di sé.

Katia Ricciarelli si commuove in diretta



Colpa della presunta bestemmia per la quale alcuni telespettatori avevano chiesto la squalifica. Squalifica che non è arrivata mentre sono arrivate, nella notte, le lacrime di Katia Ricciarelli. In un momento di commozione in diretta al GFVip ammette: “Per la mia carriera ho rinunciato a tante cose. Mi manca una famiglia, sono sola”. Nella sua vita privata ha avuto una relazione con il tenore José Carreras, durata 13 anni. Nel 1986 ha sposato poi Pippo Baudo.







Il matrimonio è naufragato nel 2004 dopo 18 anni di unione. Katia Ricciarelli non ha mai avuto figli. Karia Ricciarelli si è molto ricreduta sul conto dell’ex Miss Italia e si è pentita di averla nominata la settimana precedente: “Ti ho voluta un bene dell’anima quando ti ho sentito parlare e come ti ho detto ti ho nominata”. L’avventura di Katia Ricciarelli al GF Vip sembra solo all’inizio quindi.



“Katia Ricciarelli mi ha convinta perché ci conosciamo da molto tempo – aveva dichiarato il conduttore – e so che non mi farebbe mai, diciamo così, una cosa a tradimento. È chiaro che, poi, quando sei lì, devi arrangiarti da sola. Io vorrei conoscere le persone che troverò e vorrei che loro conoscessero me, vorrei io dare a loro e che loro dessero a me, uno scambio di idee, di cose che, magari, io non conosco e loro non conoscono”.