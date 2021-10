GF Vip 6, Katia Ricciarelli contro due gieffini. Non le manda di certo a dire la soprano del reality show che sta tenendo testa agli inquilini della casa di Cinecittà. Conosciuta fin da subito per i suoi modi molto diretti e spontanei di rivolgersi ai compagni di avventuta, Katia Ricciarelli solleva non una ma due aspre critiche. Ecco cosa è successo nelle ultime ore davanti alle telecamere del GF.

I Vipponi non smettono di regalare momenti indimenticabili. Tra divertimenti, confidenze e love story la sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini continua a regalare delle ‘chicche’ niente male per i più appassionati del pettegolezzo. E infatti Katia Ricciarelli diventa protagonista dell’ennesimo siparietto sorto in casa con due coinquilini.

È bastato un bacio a stampo di cui non è venuta a conoscenza per scatenare la sua reazione. Katia Ricciarelli contro Miriana Trevisan: parole che non lasciano altro genere di interpretazione. Ecco cosa ha detto Katia a proposito dell’episodio che ha tirato in ballo l’amica e Nicola Pisu.





“Santa Maria Goretti, ormai l’ho battezzata così Miriana. Io devo lasciarla stare? E chi ve la tocca. Con la scusa del suo mondo… Io voglio essere coerente. Ma poi lasciando perdere l’altra notte, come si permettere a dire a Raffaella ‘tu vuoi andare a casa, allora ti mando a casa’?! La Fico invece vuole restare. Chi le dà l’autorizzazione per dire certe sciocchezze”.

E aggiunge: “Raffaella ha un figlio? E allora quell’altra non ne ha uno?! C’era Gianmaria, poteva mandare in nomination lui. Ricordiamoci che allora anche lei potrebbe tornare a casa da suo figlio. E io la nominerò perché è una bugiarda. Io ho un po’ più di anni di voi e non mi faccio prendere in giro”.

Katia VS Miriana… sembra ci sia qualcosa da chiarire… ed in fretta! 💥 #GFVIP pic.twitter.com/LVhwQXF32z October 11, 2021

“Quella è una bugiardissima, che nega anche l’evidenza. Sul fatto di Nicola ha finto che non sia successo nulla. Prima hanno bevuto, poi no, poi si sono baciati e alla fine no. Allora io non capisco più nulla ed è meglio che vada via”, ha chiosato. Insomma, non si può certamente dire che a Katia sfugga qualcosa.