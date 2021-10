“Allora io me ne vado”. Bufera al GF Vip, la concorrente top non ne può più: “Basta”

Momento davvero di alta tensione quello vissuto nell’ultima puntata in diretta del ‘GF Vip 6’, andata in onda lunedì 11 ottobre su Canale 5. Sicuramente piacevole è stato l’incontro tra Miriana Trevisan e l’ex marito, il cantante Pago, con il quale ha avuto un figlio che si chiama Nicola. C’è anche stato un accesissimo scontro tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge e lo stesso Alfonso Signorini si è arrabbiato non poco con Lulù Selassié, a causa della sua eccessiva vicinanza al concorrente Manuel Bortuzzo.

A proposito della principessa, il padrone di casa ha detto: “Sei innamorata e di vede…Con il tuo atteggiamento però rischi di rovinare la sua esperienza…”. Insomma Alfonso Signorini ha lanciato una vera bomba contro la ragazza che poi si è lasciata andare a una confessione. “Nella mia vita ho avuto problemi gravi…E ci sono stati momenti qua in cui mi sono fatta prendere dal panico…” Alfonso Signorini ha però aggiunto il carico da novanta: “A volte ti comporti come una bambina…”.

Ad essere decisamente inviperita nell’appuntamento con Signorini è stata anche Katia Ricciarelli. Ormai è stanca di dover convivere con alcuni atteggiamenti inaccettabili dei suoi coinquilini, accusati di essere delle persone false e bugiarde. Katia Ricciarelli ha anche minacciato la possibilità di abbandonare il reality show, visto che se la situazione dovesse persistere in questa maniera, non se la sentirebbe di proseguire questa esperienza televisiva. E i prossimi giorni si preannunciano infuocati.





Davanti alle telecamere Katia Ricciarelli si è sfogata così: “Io sono felice se Miriana e Nicola hanno una storia, non me ne importa nulla. Quello che mi importa è di non essere presa per i fondelli. Adesso qui stanno tutti zitti, ma sono stati loro a venirlo a raccontare. Siete delle persone poco sincere, io ho detto che ho la valigia pronta, me ne vado. Ma non voglio gente bugiarda intorno a me”. Il riferimento è alla smentita del bacio a stampo tra la Trevisan e Pisu, che invece ci sarebbe stato secondo la cantante lirica.

Dopo questa dichiarazione di Katia Ricciarelli, Alfonso Signorini ha cercato di tranquillizzarla e di farle togliere dalla mente l’ipotesi del prematuro abbandono. Difficile capire se la gieffina riuscirà ad andare avanti senza problemi. Tutto dipenderà senza ombra di dubbio dai prossimi giorni, quando probabilmente si confronterà con coloro che considera falsi e che l’hanno fatta imbestialire.