“Sembra…”. GF Vip, l’ultima uscita di Katia Ricciarelli è su Manuel Bortuzzo: “Non lo guardo più”

Nella Casa del Grande Fratello Vip si continua a respirare aria pesante. Le liti e gli scontri dei giorni scorsi hanno lasciato scorie pesanti e lo si deduce dai comportamenti dei vipponi e dalle conseguenti nomination. Una delle concorrenti più discusse di questa edizione è Katia Ricciarelli: Alfonso Signorini l’ha voluta a tutti i costi nella Casa di Cinecittà e la soprano ha messo in evidenza anche il suo carattere, a tratti assai fumantino. Alcune sue esternazioni, soprattutto nei confronti delle concorrenti più giovani, non sono piaciute al pubblico.

In molti sul web hanno chiesto la sua squalifica per alcune frasi dirette alle altre coinquiline, ma il Grande Fratello Vip ha optato per un richiamo generale. Addirittura c’ chi sul web ha provato a farsi “giustizia da solo” facendo girare un video-montaggio fatto da un utente in cui, mettendo insieme varie frasi pronunciate da Alfonso Signorini in questi anni, la concorrente Katia Ricciarelli viene ufficialmente squalificata dal gioco.

Sui social gira anche un altro video in cui Katia Ricciarelli si confida con Soleil Sorge e sottovoce spiega alla sua coinquilina di di aver ricevuto una diffida: “A casa mi hanno detto che è partita una diffida” sono le parole di Katia che aggiunge la frase incriminata. “Per aver detto ‘saresti una madre’. È una diffida, non è niente di che. È partita da casa, dal suo ex uomo”, ha aggiunto Katia Ricciarelli che ha anche provato a coprire il microfono e ha lasciato intendere che da questo momento dovrà assumere un comportamento più gentile ed educato nei confronti di Miriana Trevisan. “Sapevo tutto di questo” ha commentato Soleil Sorge.





Subito dopo la puntata di lunedì 10 gennaio Katia Ricciarelli e Soleil Sorge si sono ritrovate a tavola e hanno parlato dell’atmosfera che si respira in Casa e delle nomination. La cantante lirica in puntata si è scusata per le frasi poco carine pronunciate ultimamente, ma Soleil Sorge l’ha accusata di esser stata fin troppo cordiale, quasi falsa: “Forse – ha riposto la Ricciarelli – non hai sentito quello che ho detto. Ho detto ad Alfonso che io ho le mie idee e le mantengo ma cerco di dirle in un altro modo. Cerco di dirlo in una maniera educata, io adesso in puntata devo essere così”.

Poi Soleil Sorge ha confidato a Katia Ricciarelli che Manuel Bortuzzo l’ha nuovamente votata per mandarla al televoto e la cantante lirica ha dato il suo giudizio su di lui: “Io non lo voglio neanche guardare in faccia, perché non lo ritrovo più. Non ritrovo più Manuel, uno che ha sempre avuto l’affetto da tutti. Sembra diventato quasi cattivo. Non lo so”.