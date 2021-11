“Quella cogl…, vaf…*”. Katia Ricciarelli perde la testa. La lite al GF Vip degenera e scoppia il caos

Pare che Katia Ricciarelli non abbia preso bene la nomination arrivata durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip insieme a Carmen Russo, Sophie Codegoni e Miriana Trevisan.

In cucina, Jessica Selassiè, Sophie Codegoni e altre concorrenti preparano gli hamburger e iniziano a tagliare la pizza appena sfornata per portarla a tavola, ma Katia è impaziente e chiede di prenderne due pezzi per poter iniziare a mangiare ma Sophie le chiede un paio di minuti affinché possa portare a tavola tutta la pizza per evitare che qualcuno mangi più degli altri.

GF Vip 6, Katia Ricciarelli litiga per la pizza

La richiesta di Sophie Codegoni manda su tutte le furie Katia: “Non siamo bambini. Prendo tutta la pizza che voglio, non devo aspettare. Posso prenderla? Altrimenti la sbatto fuori”, dice la soprano, che poi prende la pizza e va a mangiare in veranda, dove si sfoga e inizia a parlare male di tutte le concorrenti, in particolar modo di Jessica Selassiè, Sophie Codegoni e Miriana Trevisan, con la quale ha avuto un’accesa lite dopo la nomination arrivata durante la puntata in diretta.





Davide invita Katia Ricciarelli a non utilizzare parole aggressive er esprimere il suo giudizio, soprattutto dopo aver sentito la frase riferita a Miriana: “”Si sono montate la testa, adesso le mando a fare in c**o. Non si può andare avanti così, per vedere i sorrisetti di quella cog****a con la Clarissa. Odio! Adesso sta facendo gruppo, capito? Con le minorenni. La conosco ormai”.

Secondo me Katia non ha preso bene le nomination. #gfvip pic.twitter.com/FgHv9CxaZf November 23, 2021

Lulù prende le parti di Katia Ricciarelli e rivolgendosi a Clarissa le dice di prendere Patrizia Pellegrino e Maria Monsè nel loro gruppo perché lei e Sophie non sono in grado di gestire la cucina. Tirata in ballo, anche Jessica interviene e alla fine la situazione degenera le sorelle litigano e di mezzo ci va anche Patrizia Pellegrino, anche lei attaccata dalla Ricciarelli, che ne ha per tutte. (Il video dello sfogo con Davide Silvestri)