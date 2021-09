Katia Ricciarelli è una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip e dal momento del suo ingresso nella casa è stata già protagonista di alcune polemiche in rete. La cantante lirica ed ex moglie di Pippo Baudo è stata scelta da Alfonso Signorini come quota ‘anziana’.

“Mi ha convinta perché ci conosciamo da molto tempo – aveva dichiarato il conduttore – e so che non mi farebbe mai, diciamo così, una cosa a tradimento. È chiaro che, poi, quando sei lì, devi arrangiarti da sola. Io vorrei conoscere le persone che troverò e vorrei che loro conoscessero me, vorrei io dare a loro e che loro dessero a me, uno scambio di idee, di cose che, magari, io non conosco e loro non conoscono”.

GF Vip 6, il vip umilia Katia Ricciarelli per le frasi omofobe

Ma così non è stato, visto che proprio Katia Ricciarelli, entrata da soli tre giorni nella casa, si è già resa protagonista di alcuni episodi che hanno innescato una polemica accesa sui social. Prima una presunta bestemmia, poi una frase omofoba, poi ancora un termine inappropriato. “D*o bono”, che lo scorso anno è valsa la squalifica allo youtuber Dennis Dosio.





Ma anche la frase omofoba diretta ad Alex Belli: “Sembri un po’ ri***ione…”, ha affermato la cantante rivolgendosi all’attore. E ancora un’altra frase infelice (“Sembrate paralitiche”) pronunciata in presenza di Manuel Bortuzzo, costretto sulla sedia a rotelle dopo essere stato colpito da un proiettile durante una sparatoria nel quartiere Axa di Roma.

Cara Katia, volevo ricordarti che i gays non indossano solo camicie colorate ,ma anche delle immense corazze come tutti gli esseri umani. Mi dispiace di questa tua scivolata…certamente non buon gusto. Anzi! @LGBT @alfosignorini @GrandeFratello September 16, 2021

Nella discussione social ha fatto capolino anche Cristiano Malgioglio, autore, cantante ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, che sui social ha commentato la frase omofoba pronunciata da Katia Ricciarelli: “Cara Katia, volevo ricordarti che i gay non indossano solo camicie colorate, ma anche delle immense corazze come tutti gli esseri umani. Mi dispiace di questa tua scivolata…certamente non buon gusto. Anzi!”. Nelle precedenti edizioni del GF Vip, Alfonso Signorini non ha fatto sconti a nessuno. Alcune squalifiche sono arrivate anche a 48 ore dall’inizio del reality. Chissà quale sarà la sorte della cantante.