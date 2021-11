“Febbre e pressione troppo bassa”. GF Vip, malore per un concorrente: la rivelazione di Alex Belli

La scorsa settimana Gianmaria Antinolfi aveva avuto un malore nella casa del GF Vip 6. L’imprenditore napoletano si era sentito poco bene, gli si era alzata la febbre e aveva accusato mal di stomaco, così aveva deciso di mettersi a letto e riposare. Per fortuna niente di grave, anche se fuori dalla casa la preoccupazione era stata tanta.

Nonostante le rigide precauzioni per il Covid, molti avevano pensato che avesse potuto contrarre il virus, ma per fortuna si era trattata di una semplice freddata. Dopo la puntata in diretta di lunedì 22 novembre, un altro concorrente del GF Vip 6 non si è sentito bene. A svelarlo è stato Alex Belli, che in nottata ha parlato di Katia Ricciarelli, spiegando che la soprano aveva la febbre a 38 e la pressione molto bassa.

GF Vip 6, dopo la diretta concorrente con febbre e pressione bassa

La nomination ricevuta da Miriana, durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha fatto letteralmente infuriare l’ex moglie di Pippo Baudo. “Fino alle otto e mezza di sera è stata in camera mia a mettersi le scarpe e tutto. Che str***a, le tiro una scarpa in testa. Sono schifata da questo atteggiamento, la prenderei a sberle”, è stato lo sfogo di Katia Ricciarelli con Patrizia Pellegrino, nuova concorrente del GF Vip 6.





“Sei una traditrice e basta, attacchi alle spalle. Io ti avevo aperto il cuore e adesso capisco tutto. Ti dico davanti a tutti che sei una bugiarda e una pugnalatrice. Hai fregato tutti con i tuoi santini. Cercavi di arruffianarti cambiandomi il letto e le lenzuola. Ma come ti permetti di pigliarmi per il cu*** così?! Basta leccarmi il cu***”, ha detto alla diretta interessata e dopo la puntata ricca di tensione la soprano non si è sentita bene.

“Prenditi le conseguenze delle tue azioni, ha avuto la febbre, ha la pressione bassa”.

Come fr sentire in colpa Miriana per una nomination, le stanno facendo letteralmente pressione psicologica. #GFVIP pic.twitter.com/RX4qOMBDWX November 23, 2021

“Prenditi le conseguenze delle tue azioni, ha avuto la febbre, ha la pressione bassa, non riusciva neanche a mangiare”, ha detto Alex Belli a Miriana Trevisan, che però ha risposto: “Adesso mi devo sentire in colpa per questo”. Questa mattina la soprano stava meglio e ‘l’allarme’ è rientrato.