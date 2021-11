Katia Ricciarelli si è lasciata andare ad una serie di rivelazioni che non sono passate inosservate al GF Vip 6. Alla luce dei nuovi ingressi annunciati da Alfonso Signorini durante l’ultima puntata del reality show, la cantante lirica ha fatto qualche rivelazione sul contratto firmato prima dell’ingresso nella casa di Cinecittà.

Lunedì 22 novembre entreranno nella casa del Grande Fratello Vip dieci nuovi concorrenti. “Lunedì entreranno nuovo concorrenti ma non saranno i soli, ne entreranno almeno altri dieci. Tra l’altro i concorrenti non sanno che il grande fratello non terminerà a dicembre ma a marzo”, aveva annunciato il conduttore del reality durante la puntata andata in onda venerdì 19 novembre.

“Quindi almeno altri 10 concorrenti in arrivo. Chi saranno? Lo sappiamo solo noi! I vipponi poi scopriranno che l’edizione del GF Vip sarà la più lunga di sempre e non si concluderà il 13 dicembre, ma molto più in là, il 14 marzo”, aveva concluso il conduttore. I concorrenti del GF Vip non lo sanno ancora ma questa edizione sarà la più lunga della storia del reality di Canale 5.





Parlando proprio della durata del reality condotto da Alfonso Signorini, Katia Ricciarelli ha fatto una rivelazione che in realtà avrebbe dovuto tenere per sé. Parlando di nomination e televoti con l’attore Davide Silvestri, la cantante lirica ha spiegato che il suo contratto è fino al 13 dicembre.

Katia Ricciarelli ha dato disponibilità per restare nella casa fino a quella data. “No, tengo u contratto fino al 13 di..”, ha detto per poi interrompersi. Immaginando la frase che la cantante stava pronunciando, Davide Silvestri ha iniziato a battere le dita sul tavolo attirando la sua attenzione e bloccandola in tempo. Poi ha rivelato: “Dopo quella data non resto“.