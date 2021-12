Continua a far discutere nella Casa del Grande Fratello Vip l’uscita di Alex Belli. Va detto che l’attore è stato uno dei protagonisti di questi tre mesi di reality. In molte occasioni ha catalizzato l’attenzione su di sé soprattutto per il triangolo amoroso con la moglie Delia Duran e Soleil Sorge. Durante l’ultima puntata c’è stata la resa dei conti con la modella venezuelana che è entrata nella casa per troncare la storia con l’attore.

Delia Duran definisce Soleil una manipolatrice e dice ad Alex Belli che è caduto in una trappola e che le ha mancato di rispetto. L’attore nel frattempo viene freezato ma corre ugualmente da lei per fermarla e le dice che vuole uscire, le chiede scusa e le giura che vuole tornare alla sua vita. Non avendo rispettato le regole della distanza Alex è ufficialmente fuori dalla Casa perché i vip della Casa sono in quarantena forzata.

Alla fine Alex Belli esce con Delia Duran e Soleil Sorge resta sulle sue posizioni: “Ad essere innamorato è lui, io sono quella che lo ha sempre frenato e ora lui butta tutto su di me. Il problema non è quello che è successo sotto le coperte, ma il tuo dubbio sul tuo matrimonio e quello che mi hai detto a meno che non fossero una marea di st***e… 5 minuti fa mi hai detto che stavi valutando altro. Tua moglie dovrebbe preoccuparsi di questo…”.





Insomma in casa non si fa altro che parlare dell’uscita di Alex Belli. Lo fa anche Katia Ricciarelli discutendo con Aldo Montano ed esprime senza mezzi termini la sua opinione. Prima accusa l’attore e Delia Duran di aver giocato: “Questi due giocavano e Soleil è rimasta fregata in mezzo come una scemotta. Eravamo stanchi di questa situazioni e schifati da questi atteggiamenti. Per Soleil è meglio così, adesso almeno è libera. Ormai le cose erano diventate esagerate e lei ci avrebbe rimesso in tutta questa storia. Quindi bene che se ne sia andato. Credo che l’abbia intortata bene (Soleil) perché è tipo da farlo e si vede. Io giudico molto le persone anche dagli occhi e anche quando facevo l’occhio dell’innamorato c’aveva qualcosa dentro di torbido, con quell’occhio a comando”.

Poi dice di aver tirato un sospiro di sollievo quando è andato via: “Mi può dispiacere per alcuni aspetti, perché in effetti per la casa ha contato molto. Però era ormai diventata una presenza assolutamente negativa. Era una influenza che non mi piaceva, basta davvero basta. Per noi non era un bel vedere quella situazione. Quindi adesso ci sta pure un attimo di relax. Mi dispiace tanto dirlo però è così. Ho come tirato un sospiro di sollievo. Stai a tirare la corda così e poi si spacca. E siccome abbiamo tirato un bel sospiro tutti, con tutto che può dispiacere, però è la verità. Ha dato molto al gioco, però è giusto che sia andata in questo modo sinceramente”.