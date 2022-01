“L’ho fatto e lui…”. Il gesto hot di Jessica per Barù. Ora cambia tutto: cosa è successo al GF Vip

Barù è entrato al del GF Vip 6 e si è subito fatto apprezzare dal pubblico per la sua schiettezza ma questa settimana il nipote di Costantino della Gherardesca è finito in nomination e rischia di uscire. Sempre senza peli sulla lingua, Barù ne ha avute da ridire anche sul triangolo Delia Duran, Soleil Sorge e Alex Belli.

Interpellato in diretta da Alfonso Signorini, ha detto la sua sul rapporto tormentato e chiacchierato che c’è tra l’attore e sua moglie: “Mi ha annoiato tutta questa storia, basta! Trovo geniale, ha tenuto su un programma tre mesi, ora non ce la facciamo più. Credo che anche il pubblico italiano non ce la faccia più. Poi, quando vedo una donna smarrita e ferita in Casa, dico anche no, basta”.

C’è un’altra questione che al pubblico del GF Vip 6 sta a cuore: cosa c’è tra Barù e Jessica Selassié? Per la gioia di chi sostiene questa coppia, lui ha deciso di mettere in chiaro: “Jessica è una delle persone che mi potrebbe interessare di più, non c’è dubbio. Non c’è dubbio che abbiamo un’ottima amicizia, mi piace molto il suo senso dell’umorismo e la trovo molto bella”.





Dopo diverse retromarcia e frecciatine, oggi Jessica ha provato ad avvicinarsi a Barù e ha raccontato tutto all’amica Soleil Sorge. Mentre i due si trovavano a letto la principessa ha iniziato a solleticare Barù con il piede nudo, cosa che avrebbe scatenato una reazione nel nipote di Costantino della Gherardesca, che poi ha chiesto a Jessica di fermarsi.

“Ero lì tutta scosciata – ha detto Jessica Selassiè – lui si siede e io inizio a toccarlo. Lui comunica a diventare viola e a guardarsi intorno. Poi a un certo punto si è dovuto girare, mettere a pancia in sotto. Capisci, non poteva stare seduto. E poi mi ha detto: ‘Ti prego, smettila’”, ha detto ancora Jessica Selassiè a Soleil Sorge.