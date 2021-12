“Pazzesca!”. Jessica Selassiè show, Alex Belli è fuori dal GF Vip e lei lo umilia così

In questi giorni il Gf Vip 6 ha regalato momenti di puro trash. Il triangolo tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, i tira e molla di Lulù e Manuel Bortuzzo, e prima della squalifica, l’attore di Centovetrine ha regalato una performance da brividi.

Durante la festa di sabato Alex Belli si è messo al piano per cantare Bella, il brano di Riccardo Cocciante tratto dal musical Notre Dame de Paris e dedicato a Esmeralda e la sua performance, con tanto di reazioni di alcuni vip, come quella di Aldo Montano, ha fatto il giro del web con una serie di commenti esilaranti.

Alex Belli si è immedesimato un po’ troppo nella parte, lasciandosi andare ad una interpretazione sopra le righe con acuti più simili a delle urla strazianti che hanno imbarazzato – non poco – gli altri concorrenti del GF Vip 6 e i telespettatori. Anche l’ex inquilina del GF Vip Giulia Salemi ha commentato la performance di Alex Belli: “Bellissima La Corrida che è tornata in onda su canale 5 #GFVIPParty #gfvip”.





Non solo, anche nella casa qualcuno ha avuto modo di prendere in giro Alex Belli, squalificato lunedì 13 dicembre per non aver mantenuto le distanze di sicurezza dalla moglie Delia Duran. Mentre tutti si trovavano a pranzo, Jessica Selassiè ha imitato Alex Belli scatenando le risate di tutti.

Bellissima La Corrida che è tornata in onda su canale 5 🤣 #GFVIPParty #gfvip pic.twitter.com/hD2anYTns8 December 12, 2021

“Ma io sono una grande osservatrice. Chi sono?? La faccia di Katia mi faceva morire. Perché Katia faceva i suoi sguardi“, ha detto la principessa chiedendo alla cantante di rifare le espressioni fatte durante l’esibizione di Belli. Sui social tanti commenti per la ‘performance’ di Jessica Selassiè, che ha mostrato un lato inedito del suo carattere: “Pazzesca Jessica”, “Uno dei momenti migliori del GF Vip”.