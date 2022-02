Non sono mancati i colpi di scena nella casa del GF Vip, a riservarne un paio anche la principessa Jessica Selassiè. La personalità della sorella di Lulù sta uscendo fuori e conquistando pian piano tutti gli spettatori. Sempre più messaggi arrivano sulla sua pagina social. Ed il tenore è sempre questo. “La tua insicurezza e paura di non piacere mai a nessuno può portarti magari a fare qualche errore, ma sono gli errori più belli che si vedono in quella casa. In un’ edizione di sessisti, misogini e omofobi…”.



E ancora: “Vedere una ragazza come te, Jessica Selassiè, impacciata con gli uomini, ma al contempo responsabile, matura e seria in tutte le altre faccende della casa é tantissima roba. Meriteresti la vittoria, ma dubito che ci sia troppa gente a dare questa lettura, perché la maggior parte si perdono in commenti facili e superficiali di chi non ha voglia di capire. Siamo in una società dove é più facile dire a una donna che é affamata di caxxx , piuttosto che notare quanto sia affamata d’amore. E non é questa la società dove é possibile farti vincere”.



Jessica Selassiè che non molla Barù, dal quale sempre molto presa, ma lascia la porta aperta al nuovo entrato Gianluca Costantino. Dopo il due di picche di Alessandro Basciano, che le ha preferito Sophie Codegoni, Jessica ha messo gli occhi su Barù. Lui, tuttavia, ha messo in chiaro di non aver alcun tipo di interesse romantico per la principessa e di non voler costruire love story a Cinecittà.







Al contrario di quanto vorrebbe Gianluca Costantino del quale Nathaly Caldonazzo ha evidenziato le mire. “Ma non ti piace Gianluca? Ma se vedi che non va con Barù…Tu piaci a Gianluca”, ha ammesso Nathaly. Parole che hanno fatto felice Jessica Selassié ha le idee chiare e vuole lottare per raggiungere il suo scopo, prima di cambiare definitivamente idea.



“No a me piace Barù. Si vede che sarà destino che non devo trovare l’amore qui dentro, ho capito di piacere a Gianluca però non piace a me. Sicuramente non mi precludo niente, ma per il momento ho molto interesse per Barù”, ha confidato Jessica Selassiè.