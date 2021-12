Il Grande Fratello Vip termina lunedì 14 marzo 2022, pertanto la puntata del 13 dicembre non sarà l’ultima del reality. Alfonso Signorini ha dato ufficialmente l’annuncio della fine del reality durante l’ultima diretta e ognuno dei vipponi ha accolto a modo suo la notizia. Il conduttore ha chiamato in Super Led i 15 concorrenti della ‘vecchia guardia’, facendo ripercorrere a tutti loro i best momenti di questi 3 mesi di gioco. Subito dopo, Signorini ha rimandato tutti in salone tranne Giucas Casella e Miriana Trevisan, che, essendo i “sensitivi” del gruppo, sono andati in Mistery Room e hanno scoperto la data della finale.

Chi rischia di uscire veramente dal gioco poiché è in nomination è Maria Monsè che nelle ultime ore è finita nel mirino di Jessica Selassiè. Parlando con Francesca Cipriani e Davide Silvestri, la princess ha spiegato di non tollerare più la presenza di Maria Monsè e di volerla eliminare a tutti i costi dal gioco.

“Il mio intento è quello di sbattere Maria fuori perchè ne ho le p***e piene di lei. Non la sopporto. Vedrai domani in puntata, dirà ‘perché loro sono sono cattivi’, ma va***o. È molto furba, non ho detto che è cattiva” ha confessato Jessica Selassié riferendosi al comportamento di Maria Monsé.





“Mi dà fastidio che lei continui a dire che noi siamo cattivi, invece il suo gioco è ben chiaro. Fa la cameriera di Valeria Marini. Dovrebbe essere sè stessa, meno piagnona e affrontare le cose”. E ancora: “Maria fa tutto il contrario di quello che dovrebbe fare. Sparla, perché sparla. Non voleva dormire con Patrizia Pellegrino e si è cercata mille scuse, tipo che Patrizia russava. Dì che è perché non vuoi dormire con lei. Diceva ‘quella lì mi dà fastidio’, mentre Patrizia era nella stanza”.

Nel frattempo c’è attesa per la puntata di lunedì 13 dicembre soprattutto dopo quanto accaduto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Sembra che l’attore sia ormai deciso a lasciare la casa. Così, ha scatenato la furia di Soleil e ne è seguita un’accesa lite, dove l’attore ha etichettato la gieffina come una “st***a”, mentre lei di rimando l’ha definito: “Miserabilissimo fake” e di sua moglie Delia Duran ha detto: “Le urla le porti a quella cretina di tua moglie”. Poi, lo ha baciato e con una frase, lo ha lasciato di sasso.