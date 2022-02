L’atmosfera nella Casa del GF Vip 6 si fa sempre più elettrica. A poche ore dalla puntata che dovrà decretare il primo finalista, si parla di quanto accaduto tra Delia Duran e Barù Gaetani in Love Boat. Pare che i due si siano baciati durante la festa organizzata dal GF per festeggiare la vittoria dei due quadri che hanno ottenuto più like sui social. Dopo la cena a cui hanno partecipato solo i componenti dei due gruppi vincenti, le porte della Love Boat si sono aperte anche per tutti gli altri concorrenti.

Si tratta del racconto che ha fatto Gianluca Costantino dal momento che non esiste un video del bacio poiché in quel momento le telecamere stavano inquadrando Soleil Sorge e lo stesso Gianluca intenti a ballare insieme. “Si sono baciati, si sono baciati, guarda! Il quadro de l’amore libero (una prova fatta fare dal Grande Fratello Vip, ndr) si è baciato!” avrebbe detto Gianluca a Soleil. L’influencer ci ha tenuto a parlare con Delia Duran chiedendo spiegazioni alla moglie di Alex Belli e l’ha invitata a stare attenta per non far soffrire una terza persona e nella circostanza si tratta di Jessica Selassiè.

Di questi argomenti ne hanno parlato la principessa e Manila Nazzaro mentre discutevano in veranda: “L’avvicinamento tra Delia e Soleil? Ci credo poco, secondo me è strategia. Sole ci parla per il quieto vivere”, afferma Jessica Selassiè. E l’ex Miss Italia ne approfitta per raccontare alla principessa la conversazione appena avuta con Delia Duran: “Io le ho detto che le scherza in maniera seducente suo malgrado. Sempre questa storia che tu e Barù non siete fidanzati… Delia dice che non le interessa Barù. È una incoerenza… Se non ha un coinvolgimento cosa le costa fermarsi e non andare oltre? Quando lei dice di essere fatta così, alla fine anche nel rispetto della sensibilità altrui… sembra che qui appena chiedi un po’ di attenzione loro debbano snaturarsi. Ma poi il matrimonio con Alex, mi ha detto che è libera perché è stata solo una preghiera senza alcun valore”.





Jessica Selassiè confida di non riuscire più a credere all’autenticità di Delia Duran: “Che dire? So solo che spero non vada in finale perché non se lo merita! Cosa ha raccontato di concreto Delia? Fino ad oggi ha raccontato il triangolo e il matrimonio difficile. Di che stiamo parlando? Se lei non si considera sposata a quel punto non è tradimento nemmeno quello con Soleil perché loro sono per l’amore libero”.

Nel frattempo si avvicina il momento di definire chi sarà il primo finalista di questa edizione del GF Vip 6. Dopo il nome di Delia Duran scelto dal pubblico, i vipponi sono stati chiamati durante la puntata del 31 gennaio a scegliere i nomi dei propri compagni con cui scontrarsi al televoto per conquistare il primo posto per la finale del 14 marzo 2021. Insieme alla modella venezuelana ci sono Davide Silvestri, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. E stando ai sondaggi pare che sia proprio Delia Duran la prima finalista. Insomma non resta che attendere cosa accadrà in puntata.