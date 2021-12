Alessandro Basciano ​è entrato nella casa di Cinecittà e ha scombussolato i già precari equilibri. Sulle prime si è avvicinato a Soleil Sorge, reduce dal flirt con Alex Belli, squalificato dal GF Vip 6 per aver violato il regolamento durante l’incontro con la moglie Delia Duran.

Poco dopo ha cambiato ‘preda’ e ha deciso di buttarsi su Sophie Codegoni, che nella casa è impegnata in un tira e molla con Gianmaria Antinolfi, ma ora sembra che l’ex tronista di Uomini e Donne ricambi l’interesse per Alessandro Basciano.

GF Vip 6, Jessica Selassiè contro Sophie Codegoni

L’ex corteggiatore è stato ‘puntato’ anche da Jessica Selassiè. Tranquillizzata da Sophie, la princess si è ricreduta dopo aver scoperto che i due hanno trascorso parte della notte abbracciati sul divano e ovviamente si è detta molto delusa dall’amica. “Sono rimasta delusa dal modo di fare di lui. Poi anche da lei perché mi ha mentito, – è stato lo sfogo di Jessica con Manuel Bortuzzo – perché era ovvio che le piacesse e invece me l’ha negato.





“Mi ha detto ‘ma figurati che se ti interessa a te mi faccio da parte’. Alla faccia, ha fatto mille passi in avanti con lui. Quindi lì mi prendi in giro. Poi sai cos’è, quando nessuno ti considera, poi inizi a non apprezzarti“, ha detto la concorrente del GF Vip. Manuel Bortuzzo ha cercato di consolare la ‘cognata’.

Manuel a Jessica "pisci in testa a tutti"

"ci vuole una persona che si appassioni a te non ti perdere in ste cagate"

"non è contemplata come via vali molto di più" 👏 #gfvip December 23, 2021

“Ti auguro che trovi uno che si innamori davvero di te e delle cose che hai e che gli altri non hanno. Hai dei bei modi di fare, una gentilezza unica. Ci vuole uno che si appassioni a te. Posso dirti che sei bella e buona, ma se tu non ci credi per prima è inutile. Ci vuole un po’ di autostima“, ha concluso lo sportivo.