Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè detronizzato nel 1975, quando l’Etiopia è diventata una Repubblica popolare, sono concorrenti della sesta edizione del GF Vip 6, il reality show condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e venerdì, ovviamente in prima serata.

“Sono molto emozionata – aveva raccontato prima dell’ingresso nella casa del GF Vip 6, Lucrezia, conosciuta anche come Lulù – il Grande Fratello è l’unico programma che avrei potuto fare perché stiamo dentro una casa in relax, non potrei mai fare l’Isola dei Famosi… morirei! Io e le mie sorelle entriamo nella casa da single, siamo molto libere e unite”.

GF Vip 6, le principesse Jessica, Clarissa e Lulù Selassie prima e dopo la chirurgia

E ancora: “I nostri genitori sono molto aperti e moderni e non ci hanno mai vietato nulla. Sappiamo cucinare, pulire, spazzare. Mamma e nonna ci hanno insegnato tutto, odiamo il disordine e le persone false. Vale per tutte e tre. Se trovo nella casa chi fa l’amicone e poi ti sparla dietro, non ho problemi a confrontarmi. Il mio motto? “Sti c***i”… quando ce vò ce vò”.





Simpatiche e molto unite, le tre sorelle hanno una passione comune, quella per i ritocchini. Nonostante la giovane età di tutte e tre, le princess – nomignolo affibbiato da Alfonso Signorini – sono già ricorse alla chirurgia estetica e sui social sono spuntate le foto che mostrano Clarissa, Jessica e Lucrezia prima dei ritocchini. Le foto parlano da sole e mostrano che tutte e tre le principesse si sono sottoposte a un rimpolpamento delle labbra.

Sui social c’è chi scommette che qualcuna si sia sottoposta anche ad altri ritocchini, come Lulù, che nelle foto del passato, oltre ad avere della labbra molto meno pronunciate, mostra uno diverso rispetto a quello di oggi, modificato forse grazie un piccolo intervento di blefaroplastica. Ma queste, ovviamente, sono solo delle ipotesi, perché la principessa non ha mai parlato di questo tipo di intervento.