Al ‘GF Vip 6’ potrebbe esserci un vero e proprio terremoto dopo la decisione della produzione, che potrebbe far cambiare proprio tutto. Dall’esterno della Casa è uscita fuori una voce bomba su Soleil Sorge e Barbara D’Urso, infatti l’attuale gieffina avrebbe dovuto partecipare già all’edizione condotta da Carmelita, salvo poi rinunciare per alcuni screzi proprio con la conduttrice televisiva. E al suo posto era poi stata contattata Taylor Mega, che aveva accettato l’offerta per alcune puntate nel reality.

Intanto, prima di raccontarvi questa novità bomba, nella puntata del 12 novembre c’è stata una richiesta precisa da parte di Davide Silvestri ad Alfonso Signorini: Sai che io mi diverto sempre con le nomination, oggi la verità no. Perché sai, devo trovarti la motivazione… Avrei preferito votare qualcuno che è innominabile ma ‘non ci aprite i cancelli’, quindi non possiamo giocare tutti alla pari”. Quindi è intervenuto il conduttore che ci ha tenuto a fare una precisazione: “Davide, scusami eh. Ma vi ricordo che non siamo noi ad ‘alzare i cancelli’”.

Secondo alcune voci provenienti soprattutto dagli utenti del ‘GF Vip 6’, che seguono attentamente le vicende della trasmissione televisiva, alcuni vipponi potrebbero lasciare la Casa più spiata d’Italia alla luce delle ultime notizie. In particolare, il prolungamento ufficializzato del programma al marzo 2022 potrebbe far storcere il naso ad alcuni di loro. Ricordiamo che al momento i gieffini non sono a conoscenza di questa scelta, ma quando lo sapranno potrebbero rinunciare alla loro permanenza.





Quando sarà ufficializzata la decisione del prolungamento del ‘GF Vip 6’, secondo alcuni telespettatori ci sarebbero alcuni concorrenti che potrebbero fare le valigie e andare via. A rischio ci sarebbero in particolare Aldo Montano e Manila Nazzaro, ma anche Carmen Russo potrebbe dire no a restare più a lungo del previsto. Dunque, potrebbero materializzarsi dei ritiri e Alfonso Signorini potrebbe essere costretto a ricorrere ad altre new entry per rimettere in sesto l’intero cast, che sarebbe monco.

Ad alzare subito le aspettative per la messa in onda del reality del 12 novembre, la frase che Alfonso Signorini avrebbe affermato proprio a partire dalle prima battute di apertura: “Ancora pochissimi minuti e ci ritroveremo qui. No? Mamma mia, mi stavano ammazzando. Come non detto, ritorno qua”. Nessuna pubblicità, evidentemente dalla regia del programma qualcuno avrà ripreso il padrone di casa.