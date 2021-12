Grande Fratello Vip 6, ancora critiche in merito alla scarsa igiene degli inquilini della casa più spiata d’Italia. Negli ultimi giorni a riportare alcuni interessanti dettagli, proprio Alessandro Rosica, che avrebbe riportato la notizia a caratteri cubitali con tanto di titolo ‘Il Grande Porcile Vip’. Un vero e proprio ‘caso’ che avrebbe acuito l’attenzione dei fan su alcune concorrenti in gara.

Per chi si fosse perso lo scoop, forse è bene rinfrescare la memoria. L’esperto di gossip ha lanciato la notizia bomba direttamente sulla pagina Instagram: “Grande Fratello Vip o Grande Porcile Vip? Si parla sempre più di condizioni igieniche impietose dentro la casa più famosa e spiata d’Italia. Si parla addirittura di escrementi sotto le lenzuola di qualche vippone, oltre al puzzo nauseabondo di piedi e zone intime di almeno 6 coinquilini”.

Alessandro Rosica ha concluso il post: “Chi entra e esce dal GF Vip giura di aver sentito come delle fitte appena entrati, fitte dovute al puzzo e alla mancanza di igiene esagerata”. Pare che l’argomento abbia decisamente incuriosito il pubblico a casa, dunque ecco che nel giro di poco tempo, sarebbero state ‘beccate’ due concorrenti.





Si tratta di Sophie Codegoni e Nathalie Caldonazzo, per una logica di esclusione. Ai telespettatori non è servito fare altro che scrutare le dirette del GF Vip per comprendere le abitudini igieniche degli inquilini. Nello specifico Sophie è stata ‘beccata’ a camminare spesso a piedi nudi per casa. I fan hanno inoltre notato la pianta nera dei suoi piedi poggiati sul letto.

Altro dettaglio colto anche in Nathalie Caldonazzo, che avrebbe poggiato i piedi sul tavolo di lavoro in cucina, non prestando così tanta attenzione, ancora una volta, all’igiene. Impossibile per i fan non aprire un dibattito anche sul web. La questione, dunque, sembra non riguardare Soleil Sorge, attenta a farsi la doccia ogni giorno.