Dopo la puntata del lunedì sera del GF Vip 6 è scoppiata la bufera per la presa di posizione sull’aborto del padrone di casa. Parlando con Giucas Casella, Alfonso Signorini ha detto “Siamo contrari all’aborto in ogni sua forma”. Sui social la polemica è scoppiata in diretta, con numerosi telespettatori indignati per quell’affermazione.

Sul caso si è espressa anche la Endemol, società di produzione che si occupa del reality show da oltre venti anni e, con una nota diffusa su Instagram e Facebook, ha preso le distanze dal conduttore del GF Vip 6. “Pur rispettando le opinioni di ognuno, esprimiamo la nostra distanza dalla sua personale opinione. In tutte le comunità e in tutti i gruppi di lavoro le opinioni possono essere diverse e Grande Fratello si distingue da sempre per essere attento a tutte le evoluzioni della società e al rispetto dei diritti civili”.

GF Vip 6, pubblico sconvolto per la scarsa igiene

“Tra i diritti civili per i quali mi batto da sempre ci sono il rispetto e la difesa della libertà di pensiero – la replica alle polemiche di Alfonso Signorini – Un principio che difendiamo, anzi difendo, con assoluta fermezza. Indipendentemente dai gruppi di lavoro”. Probabilmente nella prossima puntata l’argomento verrà affrontato. Ma che succede nel frattempo nella Casa? Nelle ultime ore il pubblico ha notato situazioni al limite.





I vipponi, a detta di diversi utenti, sembrano non curarsi troppo delle norme igieniche di base. L’altra notte per esempio mancava l’acqua in bagno. Un grosso inconveniente visto che è usato da ben 16 persone. Quindi in molti sono andati a lavarsi i denti nel lavandino della cucina, peccato fosse ancora pieno di bicchieri sporchi… Non potevano prendere un bicchiere d’acqua per lavarseli comunque in bagno, ci si è chiesto?

#GFvip stanotte guardando il gf live sono rimasta scioccata. Lulu in cucina a lavarsi i denti e la lingua nel lavandino pieno con i bicchieri sporchi. Ma si rende conto che è il lavandino dove si cucina? November 17, 2021

Comunque la casa del GF è veramente una fogna, tra pantegane per casa, la cucina con scarico tappato, il cesso intasato di chissà quali schifezze, l’acqua per le docce che non c’è, idem l’acqua in bagno….la casa del GF VIP 🇧🇷 a confronto è un albergo 6 stelle. #gfvip November 18, 2021

Ma non solo. Come riporta il sito Funweek, in questi giorni di cattivi esempi riguardo all’igiene al GF Vip 6 ce ne sono stati diversi: dalle mutande incrostate lasciate sul lavandino della cucina alla sporcizia in bagno, con addirittura gocce di sangue sulla tazza del water. E ancora lo scarico della cucina tappato e il water intasato. Insomma, per molti come si legge su Twitter questa Casa è diventata “una fogna”.