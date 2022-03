“È assurdo, proprio lei”. Soleil Sorge, è successo ore dopo l’eliminazione dal GF Vip

L’eliminazione di Soleil Sorge al televoto flash dal GF Vip 6 è la vera notizia del giorno. In pochi pensavano che l’influencer potesse lasciare la Casa a un passo dalla finale. Lei che è stata la protagonista assoluta di questa edizione sia perché ha dimostrato di conoscere molto bene le dinamiche di questo tipo di programmi, sia l’infinito triangolo con Alex Belli e Delia Duran. A caldo Manila Nazzaro si è detta sconvolta per l’uscita di Soleil Sorge. Manila Nazzaro si è detta sconvolta dopo l’eliminazione di Soleil Sorge dal GF Vip 6.

“Sono ancora scioccata per l’esito del televoto. Non riesco a immaginare di vivere questa casa senza di lei. Ero convinta che Sole ce la facesse. Questo programma è assurdo, io non avrei mai pensato che uscisse Soleil, per noi era un gigante”. Eppure in molti erano convinti che l’influencer potesse arrivare in finale e lottare per la vittoria. Invece, nulla di tutto questo: all’ultima curva Soleil Sorge deve dire addio ai sogni di gloria.

“Tutti la vedevamo in finale, è stata un personaggio così grande qui dentro. Però è anche una speranza per noi più piccoli, che tutti possono ambire alla finalissima. Di sicuro però io non ci arriverò. Io sarò la prima ad uscire – ha continuato Manila Nazzaro finita la diretta del GF Vip 6, come riporta Biccy – Poi però usciranno altre due persone, il primo dopo di me ad uscirà credo che sarà Giucas. Ragazzi siamo 8 e dovranno arrivare in 5, quindi giovedì ne eliminano 3. […] In finale secondo me ci saranno Lulù, Jessica, Delia Davide e Barù”.





Ora a fare i complimenti a Soleil Sorge è Guenda Goria, ex gieffina nonché grande amica di Delia Duran, la compagna di Alex Belli. In occasione del televoto flash che ha determinato l’uscita di Soleil Sorge ha comunque speso qualche parola positiva per l’ormai ex vippona: per Guenda Goria l’eliminazione di Soleil Sorge dal GF Vip è sembrata un’assurdità, unendosi così al coro precedentemente sollevato da Dayane Mello e da Manila Nazzaro.

Intervenendo nelle sue Instagram Stories, Guenda Goria ha commentato: “Sinceramente meritano la finale sia Davide Silvestri che Soleil Sorge. Pensare che Soleil non sia in finale è assurdo. È stata la grande protagonista di questo Grande Fratello Vip”. Quindi ha voluto fare delle precisazioni: “Da amica di Delia Duran sono sempre stata cauta a manifestare la mia stima ma da ex concorrente e spettatrice dico che Soleil Sorge merita la finale”.